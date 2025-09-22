Fue uno de los fichajes más extraños en la historia de Cruz Azul, hoy se gana la vida como modelo

Hace más de una década, más precisamente en el año 2013, la Máquina de Cruz Azul realizó uno de los fichajes más extraños y, a su vez, llamativos en su historia reciente. Se trató del camerunés Echille Emaná, quien hoy en día está totalmente alejado del futbol gracias a su nueva faceta como modelo.

Achille Emaná llegó a Cruz Azul como uno de los refuerzos bomba de la Liga BBVA MX gracias a su paso por Europa; de hecho, formó parte del Betis en donde también estaba Mariano Pavone, a quien se encontró nuevamente en La Noria. Sin embargo, su carrera en México nunca pudo explotar.

¿Qué fue de Achille Emaná, fichaje extraño de Cruz Azul que se retiró hace unos años?

Con la intención de terminar con la larga racha de años sin ser campeón, Cruz Azul sacó la casa por la ventana para fichar a Achille Emaná, delantero camerunés que hizo que la ofensiva del club fuera aún más poderosa considerando que, en el plantel, había elementos como Joao Rojas, Mauro Formica y Marco Fabián.

Desafortunadamente para su causa, entre la poca aclimatación que tuvo para con la Liga BBVA MX, las lesiones que vivió y las indisciplinas dentro del campo que tuvo con Cruz Azul, su paso por La Noria tuvo más pena que gloria luego de sumar pocos minutos con la institución hasta antes de su salida.

¿Cuántos minutos jugó Achille Emana en Cruz Azul y cuántos goles anotó?

Achille Emaná llegó en agosto del 2013 a Cruz Azul luego de su paso por los Emiratos Árabes Unidos. Vale mencionar que, en su carrera como profesional, también jugó en equipos como el Betis, Toulouse, Al Hilal, Gerena y Gimnástic, por mencionar algunos ejemplos.

Con Cruz Azul únicamente permaneció un año después de ser traspasado al Atlante. Y, de acuerdo con información de Transfermarkt, en este tiempo Achille Emaná disputó 792 minutos distribuidos en 17 compromisos, mismos en donde sumó cinco goles y dos asistencias.

¿Achille Emaná se gana la vida como modelo en la actualidad?

Achille Emaná colgó los botines de manera profesional en el año 2020, y desde dicho momento a la fecha se ha ganado la vida como modelo y fitness gracias a su marcado cuerpo. Al menos esto es lo que se refleja en su cuenta de Instagram, misma en donde se presenta de esta forma.