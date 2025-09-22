América lo buscó en 2023, hoy es un referente y posible campeón con Cruz Azul

Una de las razones por las cuales el Cruz Azul es el actual líder del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX deriva del impacto defensivo que ha tenido en la temporada, y es precisamente ahí en donde Gonzalo Piovi sobresale del resto. Sin embargo, ¿sabías que antes de llegar a La Noria tuvo acercamientos con el América?

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Gonzalo Piovi es uno de los jugadores más importantes que Cruz Azul tiene en la actualidad, pues está dentro de los futbolistas con más minutos en el torneo actual. Curiosamente, antes de llegar al cuadro celeste tuvo interés de parte del Club América, quien estuvo a punto de ficharlo un par de años en el pasado.

¿Gonzalo Piovi, jugador de Cruz Azul, estuvo cerca de llegar al América?

Durante una charla con Yosgart Gutiérrez en su podcast, Gonzalo Piovi aseguró que, en el 2023, el conjunto azulcrema tocó la puerta del Racing para preguntar por sus servicios. El argentino relata que en ese momento estaba buscando nuevos aires, pues con la escuadra azul ya no se disputaba ningún campeonato.

HACE 2 AÑOS...



Piovi: "El América fue a buscarme en Septiembre del 23 estando en Racing, pero no pudo concretarse la negociación...al mes llegó lo de @CruzAzul y dije,"Ésta no la puedo desperdiciar, gracias a DIOS se pudo dar y aquí estamos"





Fue aquí cuando el central por izquierda aseguró que no descartó llegar al América; sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto. Fue ahí cuando un mes después Cruz Azul mostró interés en él, y una vez concretado esto no dudó ni un segundo en arribar al futbol mexicano con los celestes.

¿Gonzalo Piovi pudo dejar Cruz Azul en este torneo?

Vale mencionar que, hace solo unas semanas, Gonzalo Piovi fue tentado de manera importante por el Inter Miami de Lionel Messi, quien estaba dispuesto a pagar alrededor de 7 millones de dólares por él. No obstante, la forma en cómo se entregaría el dinero no llamó la atención de Cruz Azul, quien finalmente decidió no venderlo.

¡Gonzalo Piovi, Un Muro en la Defensa Cementera!



No hay duda, mantener a Gonzalo Piovi en el equipo fue un gran acierto.



El defensor argentino está demostrando su calidad y su importancia en la zaga de Cruz Azul, convirtiéndose en un pilar fundamental para el equipo.

¿Cuáles son los números de Gonzalo Piovi en Cruz Azul?

El argentino llegó a Cruz Azul en enero del 2024 a cambio de 2.22 millones de euros, según Transfermarkt. Hasta el día de hoy, Gonzalo Piovi acumula un total de 6.670 minutos distribuidos en 80 compromisos, mismos en donde registra siete pases a gol.

