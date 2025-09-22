Fue candidato al Balón de Oro en 2011, pero llegó a dar pena en la Liga BBVA MX con su club

Este lunes 22 de septiembre se llevará a cabo una edición más de la gala del Balón de Oro , galardón que premia al mejor futbolista del mundo en el último año. En ese sentido, luce llamativo recordar que hace algunos años Javier, el Chicharito Hernández, estuvo en la plática de este debate.

Fue en el año 2011 cuando el Chicharito Hernández, hoy jugador de las Chivas del Guadalajara, se acercó a la terna del Balón de Oro gracias a lo hecho en el viejo continente. La actualidad, sin embargo, no podría ser más distinta gracias a la cantidad de fallas que ha tenido en la Liga BBVA MX con el Rebaño.

¿El Chicharito Hernández estuvo cerca de ganar el Balón de Oro 2011?

Después del vibrante paso que tuvo por Chivas, Javier Hernández fue contratado por el Manchester United una vez culminado el Mundial 2010. El primer año del Chicharito en la Premier League fue por demás espectacular, por lo que se coló entre los nombres que sonaban como candidatos al Balón de Oro 2011.

Fue precisamente en esta temporada en donde, considerando todas las competiciones que tuvo, el Chicharito Hernández acumuló 20 anotaciones en 45 partidos con el United, logrando con ello la titularidad en el segundo semestre de la campaña por encima de Dimitar Berbatov.

Y si bien su nombre sonó dentro de los futbolistas con posibilidades de ganar el Balón de Oro, es una realidad que tampoco quedó dentro de la terna final, aunque vale decir que tanto él como Hugo Sánchez y Rafael Márquez han sido los mexicanos más cercanos en este apartado. Al final, fue Messi quien se quedó con el trofeo en aquella campaña.

Chicharito Hernández, ¿al borde del retiro en la Liga BBVA MX?

Los años cobran factura y, la realidad, es que 14 años después el presente del Chicharito Hernández es por demás distinto. Hoy en día no solo no es titular con el Rebaño, sino que además ha fallado jugadas claras de gol y ha tenido polémicas extracancha, por lo que algunos aficionados han comenzado a exigir su retiro de las canchas.