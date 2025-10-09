¿Cuándo y dónde juegan los seleccionados de Cruz Azul en la fecha FIFA?

Es fecha FIFA y mientras algunos equipos toman descanso o se preparan para duelos amistosos, los seleccionados reportan con sus respectivos representativos para disputar competiciones oficiales o compromisos amistosos con su país.

Uno de esos equipos es Cruz Azul, que trabaja durante esta fecha FIFA tras el parón en la Liga BBVA MX ; sin embargo algunos de sus jugadores tienen actividad en diferentes selecciones y competiciones al redor del mundo.

jugadores de Cruz Azul que fueron convocados por su selección en la fecha FIFA

La Selección Mexicana tendrá dos duelos amistosos en esta fecha FIFA de octubre, primero el 10 de octubre en contra de Colombia, mientras que el martes 14 se medirá a Ecuador en suelo tapatío. En estos compromisos jugadores como: Erik Lira, Jorge Sánchez y Carlos Rodríguez están considerados por el director técnico Javier Aguirre para tener algunos minutos.

Por otro lado la Selección Mexicana Sub 20 sigue con su participación en el mundial de la categoría en Chile, combinado que tiene convocados a cuatro jugadores de Cruz Azul y podrían sumar minutos en los Cuartos de Final frente a su similar de Argentina con excepción de Mateo Levy que salió por temas de una conmoción cerebral en los primeros minutos del duelo ante Marruecos.

Por otro lado, la Selección de Colombia también convocó a dos jugadores de Cruz Azul: Kevín Mier que podría tener minutos importantes ante la ausencia del portero titular en el combinado cafetero, Camilo Vargas y también el defensor Willer Ditta que tendrá una de sus últimas oportunidades para buscar colarse en la lista rumbo a la Copa del Mundo del próximo año.

Seleccionados de Cruz Azul

Selección Mexicana (Sub 20)

- Amaury Morales

- Mateo Levy

- Jaziel Domínguez

- Emanuel Ochoa

Selección Mexicana (Mayor)

- Carlos Rodríguez

- Erik Lira

- Jorge Sánchez

Selección Colombiana

- Kevín Mier

- Willer Ditta

