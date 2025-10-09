Leyenda del futbol mexicano pide que convoquen a estrella de la Liga Mx a Selección

El ex entrenador de la Máquina del Cruz Azul, Vicente Sánchez, habló sobre los mejores futbolistas uruguayos en la Liga Mx en un podcast previo a la fecha FIFA de Octubre en donde la celeste enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán.

"¿Cuál es el mejor jugador uruguayo hoy en México? -Uy, hay jugadores que están haciendo las cosas muy bien. Yo tuve a Nacho Rivero y creo que Nacho... Capaz que cuando jugaba yo, un poquito antes, el talento era muy importante. Vos con el talento, matabas o tapabas un montón de cosas que, de falencias que tenía, pero el talento era todo. Hoy el fútbol es muy rápido, hoy como entrenador necesitas jugadores que comprendan más el juego y que se adapten más rápido porque no tenés tiempo”, mencionó el entrenador uruguayo.

Te podría interesar: Funeral de DT de Boca Juniors podría realizarse en un estadio de futbol

Los jugadores de la Liga Mx que fueron convocados por Uruguay

Para esta fecha FIFA Marcelo Bielsa convocó a 2 jugadores del futbol mexicano, Juan Manuel Sanabria (Atl. San Luis) y Nicolás Fonseca (León), dejando fuera a los habituales como Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre del América, sin embargo, tampoco ha considerado a Nacho Rivero ni a Fernando Gorriarán.

“Como entrenador, vos necesitas que los jugadores muy rápidos se adapten a tu idea, a la metodología que vos querés entrenar, al modelo de juego Y Nacho tiene eso. Yo lo puse en cinco posiciones diferentes y me cumplió en todas. Y no solo eso, sino me metía goles. Pero yo te puedo decir, hoy por hoy, Nacho, pero hay jugadores que están haciendo las cosas muy bien, que şon Brian Rodríguez, Cáceres, Aguirre, Pereira, Fede Pereira en Toluca, ¿cómo se llama? Bruno. Bruno Méndez. Te nombré cinco ahí, después tenés a Gorriarán”, añadió el ex entrenador del Cruz Azul.

Te podría interesar: EA Sports FC 26: ¿Quién es el jugador mexicano con mayor potencial, en dónde juega y cuál es su media?