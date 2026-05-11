¿Hansi Flick seguirá al mando del Barcelona?

El Barcelona ya comenzó a trabajar en el futuro y una de sus prioridades más importantes parece encaminada. El técnico alemán Hansi Flick llegó a un acuerdo verbal con la directiva blaugrana para renovar su contrato hasta 2028, con la posibilidad de extender el vínculo un año más dependiendo de los resultados deportivos.

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La información fue adelantada por el diario catalán Mundo Deportivo y posteriormente confirmada por fuentes cercanas a la negociación. Aunque todavía no existe una firma oficial, ambas partes ya tendrían definidos los puntos principales del nuevo compromiso que mantendría al estratega alemán en el banquillo culé durante varios años más.

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La visita a Barcelona de Pini Zahavi, representante de Flick y también agente del delantero Robert Lewandowski, ayudó a acelerar las conversaciones con la directiva azulgrana. El entorno del entrenador y el club avanzaron de forma positiva en las negociaciones, dejando prácticamente encaminada la continuidad del alemán.

La renovación representa una señal clara de estabilidad para un Barcelona que busca consolidar un proyecto competitivo tanto en España como en Europa.

Flick quiere cerrar su carrera en el Barcelona

Desde hace semanas, el propio entrenador había dejado claras sus intenciones de permanecer en el club catalán. A finales de abril, previo al duelo frente al Celta, Flick reconoció públicamente su deseo de seguir en el banquillo blaugrana.

"Ese es mi plan, desde luego, será la última etapa en mi carrera", comentó entonces el técnico alemán, dejando entrever que ve al Barcelona como el destino final de su trayectoria como entrenador.

Además, una de las frases que más llamó la atención en aquel momento fue cuando aseguró que le gustaría seguir al frente del equipo "cuando el estadio esté acabado", en referencia a las obras del Spotify Camp Nou. Ese comentario fue interpretado como una clara señal de que pretendía mantenerse más allá de junio de 2027.

El Barcelona apuesta por la continuidad del proyecto

La directiva culé considera que Flick ha logrado fortalecer la identidad futbolística del equipo y mantener al grupo competitivo en momentos clave. Por ello, la intención es ofrecerle un proyecto a largo plazo que le permita desarrollar una plantilla joven y con potencial de crecimiento.

El nuevo contrato contemplaría una duración inicial hasta 2028, con un año adicional opcional condicionado a los resultados obtenidos durante las próximas temporadas. En el entorno blaugrana existe confianza en que la firma oficial pueda concretarse una vez termine el actual curso, evitando distracciones en la recta final de la temporada.

Con este movimiento, el Barcelona busca asegurar estabilidad en el banquillo y reforzar la idea de continuidad de un proyecto que pretende volver a colocar al club entre las grandes potencias del futbol europeo.

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