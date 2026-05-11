Goleador de la Premier League revela el impacto de Efraín Juárez en su carrera

Igor Thiago es uno de los máximos goleadores de la Premier League. El delantero del Brentford ha marcado 22 goles en Inglaterra y aprovechó para recordar sus viejos tiempos con Efraín Juárez.

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Para el atacante, el estratega de Pumas ha sido una gran influencia en su carrera.

“Efraín es amigo mío, alguien que me enseñó mucho, que creyó en mí y, durante el tiempo que trabajamos juntos, aprendí muchísimo de él. También fue fundamental para que yo esté aquí hoy”, dijo el brasileño.

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La historia entre Juárez y Thiago

Efraín Juárez compartió con el delantero brasileño en el Club Brujas, ahora tiene a otro atacante de esa nacionalidad, Juninho. El orgullo azul y oro busca hacer historia con el cuadro felino cuando enfrente este domingo al América en CU.

“Yo creo que cuando uno es profesional y trata de hacer las cosas siempre al cien por ciento, sin importar el rival, que ahora es Club América, siempre hay que respetarlo. A nivel mental no nos va a cambiar si es semifinal o el primer partido. Vamos a querer ganar. Una de las bases es respetar al rival y dar lo mejor de cada uno. Estamos muy tranquilos, con muchas ganas de afrontar el partido y es lo que nos ha llevado a tener resultados”, dijo Keylor Navas.

Por otro lado, Uriel Antuna aseguró que está viviendo uno de sus mejores torneos con la playera felina.

“Desde antes de venir me sentí muy identificado con todo. El hablar con Efra, la garra, la mentalidad, el meter, el ser familia… me sentí identificado con toda la mística de la institución puma, no solo con la camiseta. Tiene muchos valores que practico y me siento identificado con todo: con el aficionado, con lo que se juega y con lo que se transmite de adentro hacia afuera”, sentenció el jugador auriazul.

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