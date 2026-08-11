Pocos lo sabían, pero lesión ante Cruz Azul casi retira a Adalberto Carrasquilla; esto sucedió

Una de las razones por las que los Pumas de la UNAM llegaron a la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX derivó del gran mediocampo que el club tenía, mismo en donde destacaban elementos como el ecuatoriano Pedro Vite y el panameño Adalberto Carrasquilla.

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Considerado por muchos el mejor mediocampista de la Liga BBVA MX, la realidad es que Adalberto Carrasquilla vino de más a menos en la temporada anterior y, de hecho, no pudo terminar el duelo final en CU debido a una entrada de parte de Amaury García, misma que, de acuerdo con sus palabras, estuvo a punto de retirarlo.

¿Adalberto Carrasquilla estuvo a punto de retirarse del futbol?

Fue en el segundo tiempo que Adalberto Carrasquilla tuvo que salir del campo en la gran final de vuelta debido a una barrida que no le permitió seguir disputando minutos en el campo, hecho que se dio tan solo semanas antes del debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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A priori, la lesión de Adalberto Carrasquilla no figuraba como una realmente escandalosa; sin embargo, con el paso de los días se supo que el panameño había tenido una dolencia más significativa que, de no haberla tomado con seriedad, pudo haber terminado con su carrera.

Y es que, de acuerdo con sus palabras, si hubiera adelantado su proceso para disputar minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Panamá, probablemente hubiese sido contraproducente al grado de haber tomado la decisión de retirarse. Por tal motivo, si bien se sintió triste por no disputar este evento, considera que fue la mejor decisión para su carrera.

¿Cuál es el valor en el mercado de Adalberto Carrasquilla?

Totalmente recuperado de su lesión frente a Cruz Azul, vale decir que Adalberto Carrasquilla cuenta con un valor en el mercado de 4 millones de euros gracias a sus 27 años de edad, por lo que si tiene un buen semestre con los universitarios podría dar el paso a un futbol de mayor nivel.