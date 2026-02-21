Referente de Pumas aclara el futuro de Keylor Navas

Keylor Navas se ha convertido rápidamente en figura de Pumas. El portero tico representa muchos de los valores del club y se espera que firme pronto su contrato de renovación.

Los jugadores auriazules expresaron lo que significa Keylor para la institución.

“Un líder, un capitán que escucha, que le gustaría continuar en Pumas. Eso no depende de nosotros, es algo personal con el club, pero puedo decir que está enfocado en este torneo y en lograr cosas importantes. Eso como grupo nos motiva”, dijo Carrasquilla.

Carrasquilla palpitó el duelo vs Rayados

Pumas se prepara para su encuentro ante Rayados en la Liga BBVA MX, correspondiente a la Jornada 7.

“Entramos en una etapa de la temporada en la que jugamos el torneo internacional. Ahora nos enfocamos en la Liga. En el otro no pudimos continuar ni clasificar, pero hay que soñar con la Liga. Hemos tenido altas y bajas. El grupo está bien y se ha mantenido unido. Estamos disfrutando porque somos una familia que lucha y que ya ha sufrido”, señaló el panameño.

El plantel de Pumas quiere la continuidad de Navas

Otro que expresó el deseo de que Keylor continúe en el club fue Rodrigo López.

“Creo que tener a Keylor en el grupo es un privilegio. Podemos aprenderle mucho; es un jugador de gran experiencia por todo lo que ha vivido, tanto en selección como en su carrera. Es una persona de la que se aprende constantemente. Somos conscientes de eso y buscamos sacarle provecho. Su liderazgo ha sido importante para mantenernos firmes”, sentenció el joven mexicano.

Pumas busca terminar con una sequía de 15 años sin levantar un título de Liga BBVA MX. Los felinos se mantienen invictos en el Clausura 2026 y presumen la mejor ofensiva del torneo. Ahora intentarán alargar su buen momento en el certamen local.

