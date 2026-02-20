¿Desde cuándo Pumas no le gana a Rayados en Ciudad Universitaria?

Pumas ya tiene varios años sin lograr una victoria ante Monterrey en Ciudad Universitaria. El conjunto universitario consiguió su última victoria en casa frente al equipo regio en abril de 2022; aquel triunfo fue por marcador de 2-0.

Los felinos son la mejor ofensiva del torneo y se mantienen invictos, por lo que esperan alargar su buen momento en casa.

“Esta semana, desde muy temprano empezamos a preparar el partido. Depende de nosotros, lo tenemos claro. Estoy seguro de que se dará un resultado positivo. Estamos ilusionados con ganarle a Monterrey. Los últimos partidos han sido muy cerrados, pero aún quedan dos días para cerrar la preparación. Estamos conscientes de lo que se tiene que hacer”, dijo Carrasquilla previo al encuentro.

Pumas quiere seguir ganando

Por otro lado, el jugador felino se refirió al gran presente que atraviesa la plantilla que dirige Efraín Juárez.

“Los que llevamos poco tiempo no podemos cargar con la responsabilidad de muchos años. Yo me hago responsable del tiempo desde que llegué. El grupo está bien, enfocado, poco a poco buscando su mejor versión. Hoy en día estamos muy bien. Es difícil crear una familia y la hemos encontrado. Estamos disfrutando del futbol. A veces se juega con presión y este no es el caso. Sobre el calendario, sé que hay una responsabilidad con la selección, pero también con el club”, expresó el panameño.

En Pumas no sienten la presión de campeonar

Por último, se animó a hablar acerca de la presión que implica levantar un título en este certamen.

“No lo veo como presión. En los dos primeros torneos no salían las cosas como queríamos y había presión. Hoy que estamos bien, no pasa por nuestras cabezas. Se trata de cuidar lo que hacemos bien y hoy esa palabra no está dentro del grupo, porque es limitarte a hacer las cosas por presión”, sentenció.

Pumas busca cortar una racha de 15 años sin levantar el trofeo de la Liga BBVA MX.

