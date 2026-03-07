¡Adelantos considerables! Revelan imágenes de la CANCHA del Estadio Ciudad de México a menos de 100 días de la inauguración

A pocas semanas de su reapertura, el ahora llamado Estadio Banorte, avanza en la fase final de su remodelación rumbo a los compromisos internacionales que recibirá en 2026. De acuerdo con reportes recientes, las obras del “Coloso de Santa Úrsula” registran aproximadamente un 85 % de avance general, mientras se preparan para su reinauguración programada para el 28 de marzo con un partido amistoso contra Portugal.

Durante los últimos días, imágenes captadas mostraron una cubierta roja instalada en parte del techo y la fachada del estadio, lo que generó comentarios en redes sociales por su apariencia. Sin embargo, la estructura corresponde a paneles de ETFE (Etileno Tetrafluoroetileno), un polímero ligero y resistente utilizado en recintos deportivos modernos como el Allianz Arena en Alemania y el SoFi Stadium en Estados Unidos. Este material permite optimizar la iluminación natural y artificial del inmueble sin añadir peso significativo a la estructura original.

En el interior del estadio, los trabajos presentan un avance mayor, la instalación de nuevas butacas ya es visible en varios sectores, con asientos rojos en las cabeceras inferiores y una combinación de tonos blancos y grises en las zonas superiores. También se construyó un nuevo túnel central que conectará directamente los vestidores con el centro de la cancha, una modificación que cambia la tradicional salida de los futbolistas por la rampa norte.

Además, las áreas de hospitalidad, prensa y transmisión ya cuentan con equipamiento tecnológico actualizado, mientras que las nuevas pantallas gigantes y el sistema de iluminación LED forman parte de las mejoras instaladas.

En cuanto al terreno de juego, la cancha híbrida ya fue colocada y se encuentra en un proceso de asentamiento. El campo cuenta con un nuevo sistema de drenaje y ventilación diseñado para soportar el uso intensivo previsto durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

Aunque el estadio estará operativo para el partido amistoso de marzo, algunos trabajos exteriores continuarán en las semanas posteriores para completar los detalles estéticos antes del torneo internacional.

México reabrirá el estadio ante Portugal; Cristiano Ronaldo es duda

La reinauguración del recinto está programada para el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas con un partido amistoso entre la Selección Mexicana de Futbol y la Selección de Portugal. El encuentro forma parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y también servirá como evento de reapertura para que la afición conozca las renovadas instalaciones.

El duelo se plantea como el acto principal de una celebración organizada por la Federación Mexicana de Futbol y el gobierno capitalino. Aunque la convocatoria oficial de Portugal aún no se confirma, la presencia de Cristiano Ronaldo no está asegurada, ya que el delantero podría quedar fuera del compromiso dependiendo de su condición física en esa fecha.

El Estadio Banorte hará historia con tres inauguraciones mundialistas

Durante la Copa del Mundo de 2026, el inmueble utilizará temporalmente el nombre de “Estadio Ciudad de México” debido a las reglas comerciales de la FIFA. El recinto se convertirá en el primero en la historia en albergar tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo, después de los celebrados en 1970 y 1986.

El primero será el partido inaugural el 11 de junio entre México y Sudáfrica, posteriormente albergará el duelo de fase de grupos entre Uzbekistán y Colombia el 17 de junio, además del cierre del grupo para México el 24 de junio ante un rival europeo que saldrá del repechaje. En la etapa eliminatoria se jugarán un encuentro de dieciseisavos de final el 30 de junio y un partido de octavos de final el 5 de julio, lo que consolidará al recinto como una de las sedes principales del torneo.