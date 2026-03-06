CONFIRMADO: Tras semanas de incertidumbre, Pumas decide el FUTURO de Keylor Navas en el equipo

La directiva de Pumas ya trabaja en la planeación de su portería para la próxima temporada y tiene clara su prioridad, la renovación del contrato de Keylor Navas. A mitad del torneo del Clausura 2026, el club universitario inició conversaciones con el arquero costarricense para extender su vínculo, que concluye al finalizar el verano.

De acuerdo con información de medios locales, las pláticas entre el club y el guardameta ya comenzaron, la intención del portero es permanecer en México tras adaptarse al proyecto deportivo del equipo del Pedregal y a su entorno en el futbol mexicano.

La decisión final, sin embargo, dependerá del propio arquero. El contrato actual de Navas concluye al terminar la temporada y todavía queda parte del torneo para que el futbolista analice la propuesta del club y determine el siguiente paso de su carrera profesional.

A sus 39 años, el portero se ha convertido en una de las piezas centrales del equipo dirigido por Efraín Juárez. En lo que va del semestre suma 46 atajadas entre el torneo local y la Concacaf Champions Cup. Tras la derrota ante el Toluca, el entrenador reconoció que el guardameta conoce el interés del club por renovarlo, aunque aclaró que existen decisiones que corresponden únicamente a la directiva.

Rodrigo Parra busca un nuevo impulso en Pumas

Dentro de las opciones internas del club aparece el nombre del joven arquero Rodrigo Parra, canterano que debutó en el primer equipo durante el torneo Apertura 2025. Su presentación en la primera división del balompié nacional llegó con apenas 17 años bajo la dirección de Juárez, aunque el proceso estuvo marcado por errores puntuales que se reflejaron en el marcador en sus primeros partidos, situación que terminó por afectar su confianza

Tras esos encuentros, el club decidió regresarlo a las categorías juveniles para que recuperara ritmo y seguridad. Durante 2026 el arquero ha atravesado un periodo irregular en fuerzas básicas, aunque mantiene el reconocimiento por su potencial, el cual incluso lo llevó a ser convocado a la selección mexicana Sub-18 en una gira realizada el año pasado por España.

El posible plan B de Pumas si no renueva Keylor Navas

Mientras avanzan las negociaciones, la directiva universitaria también analiza escenarios alternativos en caso de que no se concrete la continuidad del arquero costarricense. Uno de los nombres que aparece en el radar es el de Andrés Gudiño, actual guardameta de Cruz Azul.

El portero mexicano ha tenido actividad constante que ha sido sobresalinte en el Clausura 2026, luego de ocupar la titularidad tras la lesión del colombiano Kevin Mier. Con el regreso progresivo de Mier a la actividad, el panorama podría cambiar dentro del club celeste, lo que abriría la posibilidad de un movimiento en el mercado.

Para Pumas, la llegada de un guardameta nacional también representaría un ajuste en su estructura deportiva, al no ocupar una plaza de jugador no formado en México. Por ahora, el escenario principal sigue siendo la continuidad de Navas, mientras el club analiza las alternativas para su portería rumbo a la próxima temporada.

