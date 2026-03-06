Club América logra la segunda venta más cara de su historia y su figura se marcha en pleno Clausura 2026

En las últimas horas se conoció que André Jardine perderá a su mano derecha en Club América. Pero las noticias de salidas no terminan allí, pues también se supo que la figura del equipo femenil de las Águilas de Coapa se marcha en pleno Clausura 2026 como la segunda venta más cara de la historia de la Liga BBVA MX femenil.

Resulta que mientras los aficionados del América se muestran enojados y hay imágenes sensibles sobre una pelea, el equipo femenil está atravesando un momento más positivo que el del varonil. Por el gran nivel de sus jugadoras, aparecen muchos interesados en ficharlas. Ahora se confirmó el traspaso de Kiana Palacios por una cifra récord.

Kiana Palacios deja Club América con una cifra récord de dinero

El traspaso de Kiana Palacios no es como cualquier otro para la Liga MX, pues la delantera del Club América fue transferida por 800,000 dólares hacia el Utah Royals de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos. De esta manera, se convirtió en la segunda venta más cara de la historia del futbol femenil mexicano. Un orgullo americanista.

El propio URFC llenó de elogios a la delantera. “Palacios llega a Utah como una de las atacantes más destacadas en la historia de la Liga MX Femenil. Desde su llegada al América en 2021, la delantera ha disputado 174 partidos de liga y marcado 90 goles, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica del Club América Femenil”, expresa el comunicado.

La destacada carrera de Kiana Palacios antes del traspaso récord

La capitana del América jugó en el LA Galaxy OC y en la Real Sociedad Femenina antes de llegar a México. Además de ganar la Copa de la Reina en España, la delantera también consiguió obtener el Clausura 2023 de la Liga MX Femenil. Asimismo, es la máxima goleadora histórica de las Águilas.

Además de brillar en el Nido de Coapa, la nueva jugadora de Utah Royals también es habitualmente convocada a la Selección Nacional de México Femenil. No por nada pusieron 800 mil dólares para ficharla y sacarla del América. Histórico.