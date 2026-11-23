La Semana 11 de la NFL está a punto de terminar, y qué mejor que hacerlo con un encuentro que sin duda acapara por completo las miradas por lo que ambas instituciones se juegan, motivo por el cual no está de más conocer todos los detalles respecto al Cincinnati vs Washington.

Será este lunes 23 de noviembre cuando los Cincinnati Bengals se vean las caras ante los Washington Commanders en un duelo de poder a poder que medirá a una escuadra de la Conferencia Americana frente a un equipo de la Nacional, por lo que aquí conocerás más respecto a este duelo.

¿Qué se juegan Cincinnati y Washington en este cierre de la Semana 11 de la NFL?

La temporada 2026 - 2027 de la NFL se ha convertido en una de las mejores en el pasado reciente para los Bengalíes de Cincinnati, equipo que llegará a esta semana 11 como el líder de la Zona Norte de la Conferencia Americana al registrar siete victorias por solamente dos derrotas hasta ahora.

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Happy birthday Cam 🎉 pic.twitter.com/oNBvaqIoUs — Cincinnati Bengals (@Bengals) November 19, 2026

Con ello, el equipo liderado por Joe Burrow buscará dar un golpe más sobre la mesa para alejarse de escuadras como los Steelers y los Browns, quienes también buscan el liderato de dicho sector. Del otro lado de la moneda se encuentran los Commanders, quienes tienen un presente totalmente distinto.

Y es que, a diferencia de lo que ocurre con los Bengals, Washington se encuentra en el tercer lugar de la Zona Este de la Nacional al sumar únicamente tres victorias por cinco descalabros, motivo por el cual luce poco probable que obtenga el triunfo ante uno de los mejores cuadros de la Americana.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el duelo entre Bengals y Commanders?

Será este lunes 23 de noviembre cuando la Semana 11 de la NFL culmine con un juego que, sin duda, ha emocionado a más de un seguidor. Ten en cuenta que el duelo entre los Commanders y los Bengals se llevará a cabo en el Summerfield y comenzará en punto de las 19:15 horas en el centro del país.