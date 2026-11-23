Un inicio de semana trae consigo una posibilidad más para que los amantes del wrestling puedan disfrutar de una función más dentro de la WWE. Específicamente hablando, hoy la empresa de entretenimiento más grande del mundo se dice lista para presentar una edición más de Monday Night RAW.

Será este lunes 23 de noviembre cuando los amantes de la WWE puedan disfrutar de un RAW que promete ser uno de los más espectaculares de los últimos meses y que, además, podría traer consigo la presencia de luchadores mexicanos, motivo por el cual luce interesante conocer más al respecto.

¿Cuál es la cartelera de la WWE para el RAW de hoy lunes 23 de noviembre?

Lo primero a considerar es que este RAW será el último que se lleve a cabo antes de Survivor Series, un evento icónico de la WWE que se realizará este fin de semana, motivo por el cual se espera mucha actividad relacionada con las batallas pactadas para esta función.

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Watch WWE Superstars fight in the “WarGames Advantage” before #SurvivorSeries, featuring The Usos, Bianca Belair, Rhea Ripley and more!#WWEPlaylist ▶️: https://t.co/5PTG2gtPrD pic.twitter.com/7y4r9xaIHj — WWE (@WWE) November 19, 2026

En ese sentido, la WWE anunció que, para el RAW y el Smackdown del próximo viernes (grabado hoy mismo) se espera la presencia de elementos de la talla de Roman Reigns, CM Punk, Cody Rhodes, Liv Morgan, Oba Femi y Dominik Mysterio, así como su padre Rey Mysterio.

Finalmente, también se esperan los últimos detalles previo a lo que será el Team México para enfrentar a los Estados Unidos en Survivor Series. En ese sentido, se espera la posible participación de El Grande Americano junto a Rey Mysterio, Penta, Rey Fénix y Dragon Lee.

¿Cuándo y a qué hora ver el RAW de esta noche?

El INTRUST Bank Arena de Wichita, en Kansas, será el escenario perfecto para la edición del Monday Night RAW de este lunes 23 de noviembre. Se espera que el evento comience en punto de las 18:00 horas al interior de la República Mexicana, y para verlo únicamente tienes que sintonizar Netflix.