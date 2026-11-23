Estamos a poco más de un mes para el cierre de la temporada regular de la Liga Mexicana del Pacífico en su edición 2026 - 2027, motivo por el cual luce interesante conocer el nombre de los tres principales candidatos a quedarse con el título y, en consecuencia, obtener su pase a la Serie del Caribe.

Muchos expertos consideran a la Liga Mexicana del Pacífico como la liga de béisbol más importante que existe en el país debido al nivel que normalmente se presenta en el diamante. Dicho lo anterior, estos son los principales candidatos a quedarse con la temporada 2026 - 2027.

¿Quiénes son los tres favoritos a ganar la temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana del Pacífico?

Naranjeros de Hermosillo : Se trata del equipo que más campeonatos tiene en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico y que, además, ha tenido grandes actuaciones en los últimos cotejos, motivo por el cual los Naranjeros forman parte de los principales candidatos al título de la temporada 2026 - 2027.

: Se trata del equipo que más campeonatos tiene en la historia de la y que, además, ha tenido grandes actuaciones en los últimos cotejos, motivo por el cual los forman parte de los principales candidatos al título de la temporada 2026 - 2027. Tomateros de Culiacán: Así como ocurre con los Naranjeros, la realidad es que los Tomateros superaron un inicio bastante turbulento para mejorar considerablemente en las últimas semanas, esto a través de resultados que han llevado al equipo directamente a los primeros lugares de la clasificación.

Llegaron los líderes🫡



El top cinco de los mejores bateadores en la LMPB🔥#LMPBanamex⚾️ pic.twitter.com/vpAw49XwXP — Liga Mexicana del Pacífico Banamex (@LMPBanamex) November 19, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Algodoneros de Guasave: Hablamos, posiblemente, del equipo más regular en lo que va de la temporada 2026 - 2027 de la Liga Mexicana del Pacífico. A pesar de ello, la realidad es que los Algodoneros no cuentan con una plantilla tan amplia como sí ocurre con Hermosillo y Culiacán.

¿Qué jugadores de la LMP han destacado a nivel individual?

Orlando Martinez y Sebastián Elizalde, de los Tomateros y los Yaquis respectivamente, han sobresalido en el apartado del bateo, mientras que en el pitcheo los mejores son Kevin Abel (Algodoneros) y Rolando Mora (Naranjeros). Finalmente, en el fildeo es Jonatan Bernal de los Venados quien destaca sobre el resto.