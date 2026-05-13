¿Adiós al amarillo tradicional? Así sería la IMPACTANTE camiseta del América para la próxima temporada

Las filtraciones sobre la nueva camiseta del Club América para la temporada 2026-2027 ya comenzaron a generar debate entre la afición azulcrema. De acuerdo con el sitio especializado en jerseys deportivos Footy Headlines, el conjunto de Coapa estrenaría un uniforme de visitante completamente negro, algo inédito en la historia del club como indumentaria de visita.

Aunque las Águilas ya han utilizado tonos oscuros en terceras equipaciones, nunca habían apostado por el negro como color base para su jersey oficial de visitante. Según la filtración, la marca alemana deportiva conocida mundialmente prepara un diseño monocromático donde tanto el escudo como los patrocinadores aparecerían en gris oscuro para mantener una estética sobria y elegante.

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El logo retro sería el gran protagonista

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es la posible incorporación del clásico logo del trébol, utilizado en la línea Originals de la firma alemana. De confirmarse, sería la primera vez que el América porte este emblema retro en un uniforme moderno de juego, siguiendo una tendencia que varios clubes europeos ya comenzaron a implementar.

Y esto también confirmaría la playera, dado que el logo del trébol sería la tendencia de esa marca para la próxima temporada.

La camiseta tendría una apariencia totalmente minimalista, dejando de lado los tradicionales colores azulcrema que históricamente identifican al club. Esta decisión ya comenzó a dividir opiniones entre aficionados, pues mientras algunos celebran el diseño arriesgado y elegante, otros consideran que el negro rompe demasiado con la identidad americanista.

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🚨¡ÚLTIMO MOMENTO!🚨



Se revela nueva información del jersey de visitante para el Club América la siguiente temporada. 🦅



Según se menciona, se utilizará un concepto monocromático en tonos gris o negro. 😱



¿Qué les parece? 🤔



📰 vía: @Footy_Headlines pic.twitter.com/7GWAm1hmTq — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) May 13, 2026

América y sus antecedentes usando color negro

A pesar de que el negro no forma parte de los colores tradicionales del equipo, el club sí ha tenido algunos antecedentes con uniformes oscuros en años recientes.

Uno de los más recordados fue el uniforme “Caballero Águila” de la temporada 2020-2021, inspirado en elementos prehispánicos y considerado por muchos aficionados como uno de los jerseys más espectaculares de los últimos años. También existió una tercera equipación negra en 2008 y otro modelo oscuro durante la campaña 2021-2022 con detalles turquesa.

Incluso en 2025, una camiseta negra de entrenamiento se volvió viral en redes sociales debido a la buena recepción que tuvo entre los seguidores azulcremas, quienes pidieron verla utilizada en partidos oficiales.

Por ahora, el club no ha confirmado oficialmente el diseño; sin embargo, se espera que la presentación del nuevo uniforme ocurra durante junio, semanas antes del arranque del Apertura 2026.