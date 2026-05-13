OFICIAL: Gilberto Mora luciría uniforme ESPECIAL en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La FIFA prepara una importante novedad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Se trata del nuevo “Debut Patch”, un distintivo especial que portarán únicamente los futbolistas que disputen su primer partido en una Copa del Mundo.

El parche aparecerá solo durante el debut mundialista de cada jugador y posteriormente será retirado para los siguientes encuentros. Además de convertirse en un símbolo histórico e original, estas camisetas serán utilizadas como parte de la estrategia comercial de la FIFA para la justa mundialista.

Entre los jugadores de talla mundial que podrían estrenar este distintivo aparecen Erling Haaland, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Estevão, Michael Olise y Arda Güler.

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Gilberto Mora podría entrar en la lista histórica del Mundial 2026

En el caso de México, uno de los nombres que apunta a portar este parche es Gilberto Mora, joven promesa del futbol mexicano que podría vivir sus primeros minutos en una Copa del Mundo durante la justa de 2026.

El distintivo convertiría su camiseta en una pieza única dentro de la historia del torneo, al tratarse de un reconocimiento exclusivo para jugadores debutantes en el máximo escenario del futbol internacional.

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Gilberto Mora ya trabaja con la Selección Mexicana en el CAR

El futbolista mexicano ya se encuentra concentrado en el Centro de Alto Rendimiento junto a la Selección Mexicana, como parte de la preparación especial rumbo al Mundial.

La concentración de un mes fue una solicitud de Javier Aguirre, quien busca que el combinado nacional llegue con el mayor ritmo y preparación posible para afrontar la Copa del Mundo que se disputará en territorio mexicano.

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