OFICIAL: Equipo de Liguilla sufre BAJA a horas de que se disputen las Semifinales del Clausura 2026

Luego de finalizar su participación en el Clausura 2026 con la eliminación ante Cruz Azul, el futbolista paraguayo que ha sido pieza fundamental en el sistema táctico de Diego Cocca, no continuará con Atlas para el próximo torneo.

El jugador, quien pertenece a Grupo Orlegi, tendrá que integrarse a Santos Laguna tras concretarse la venta del club rojinegro. La salida de Diego González se confirmó después de que el futbolista utilizó sus redes sociales para despedirse de la institución tapatía, luego de permanecer año y medio con los Zorros, durante ese periodo disputó tres torneos, en los que registró ocho goles y diez asistencias.

El equipo rojinegro quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura 2026 tras calificarse en el lugar seis de la tabla general ante Cruz Azul con marcador global de 4-2, resultado que marcó el cierre de varios movimientos internos dentro de la institución de Guadalajara rumbo al Apertura 2026.

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El jugador publico un emotivo mensaje en redes sociales

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el paraguayo agradeció a todas las personas que forman parte del club.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida, decir adiós a un club que me regaló mucho más que futbol: me regaló familia, experiencias y recuerdos que voy a llevar conmigo siempre. Quiero agradecer de corazón a cada una de las personas que forman parte de este gran club: a mis compañeros, por cada batalla dentro y fuera de la cancha; a los entrenadores, por su confianza y enseñanzas; a los fisios y doctores, a los utileros, a los cocineros, a los jardineros, a la gente de limpieza, a toda la gente de seguridad, gracias a todos por su compromiso y apoyo constante”, escribió el jugador paraguayo.

El futbolista llegó inicialmente en calidad de préstamo procedente de la Lazio y posteriormente Grupo Orlegi adquirió sus derechos federativos en 2025. Ahora, tras la transición administrativa del club rojinegro, el jugador continuará su carrera con el conjunto lagunero.

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¿Qué otros jugadores tendrían que salir de Atlas tras la venta?

Además de Diego González, otro de los futbolistas que tendría que dejar al conjunto rojinegro es Eduardo "Mudo" Aguirre, quien también pertenece a Grupo Orlegi. Con la venta de Atlas a Grupo Prodi, algunos jugadores vinculados contractualmente al grupo propietario deberán integrarse a otros equipos de la misma estructura.

Hasta el momento, la directiva no ha dado a conocer de manera oficial la lista completa de futbolistas que saldrán del club de cara al Apertura 2026, aunque se espera que en las próximas semanas se definan varios movimientos dentro del plantel.

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