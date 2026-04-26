Un adiós especial: afición de TIGRES se despide de Gignac

André Pierre Gignac es uno de los grandes jugadores extranjeros que ha arribado al futbol mexicano y con su calidad, empeño y aura, han dejado un legado e historia. Lo que ha escrito con Tigres es superlativo y su afición lo tiene instalado en la mesa de las grandes leyendas del equipo felino, inclusive como la máxima figura de todos los tiempos.

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Y es que Gignac es el máximo goleador, pero además fue un sostén, un referente, un tipo que marcó golazos, asistió y se echó el equipo al hombro como un crack. El francés, cuando aceptó venir a México con Tigres aquel mes de julio del 2015, tomó la decisión de que no vendría de vacaciones, venía a comerse la Liga MX, y por ello sumado a su día a día a tope en los entrenamientos el galo también tomó clases de español y aprendió de la cultura mexicana y la regiomontana.

La identificación de Gignac por el país fue tan rápida y alcanzó niveles insospechados, que quizás cuando pudo escuchar otras ofertas tentadoras, quiso seguir siendo felino y llegar al punto de su retiro, siento felino.

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¿Es el adiós de Gignac del futbol profesional?

Con 40 años (en diciembre del 2026 41 años) y una carrera que comenzó en el lejano 2006 con el Lorient, Gignac ha entendido que su ciclo ha terminado, las lesiones llegan con mayor frecuencia y los periodos de recuperación también postergan su mejor nivel.

Tras una carrera larga, Gignac tendría esta noche su último partido, y es que está en suspenso la participación en Liguilla de Tigres, por ello es que ante cualquier eventualidad el equipo y la afición se pusieron de acuerdo para darle ese homenaje que se desató en el minuto 10 con la hinchada coreando su nombre, lo que sacó lágrimas entre la multitud.

Si Tigres avanza a Liguiila, Gignac podría postergar este adiós que parece es definitivo, pues se especula que una posición en la directiva de Tigres también lo estaría esperando.