James Rodríguez rompe el silencio sobre su futuro: La declaración que preocupa al León

James Rodríguez se ha convertido en una pieza clave de León desde su llegada, pero su futuro inmediato con los esmeraldas está en duda. El mediocampista colombiano reconoció que hasta el momento la directiva no le ha hecho una propuesta formal para renovar su contrato, el cual expira el próximo 31 de diciembre.

“Hasta ahora no han dicho nada. Faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, y si no tienen la idea de seguir, pues tomaré otro camino”, expresó el capitán en una entrevista.

El impacto de James en León

Más allá de la incertidumbre, lo cierto es que James ha sido fundamental para León. En lo que va del año acumula 23 partidos disputados en todas las competencias, con tres goles y siete asistencias. Números que reflejan su influencia, aunque lo más importante ha sido la calidad de su fútbol: es el orquestador de la ofensiva y el encargado de darle claridad al ataque del equipo.

Pese a eso, en las últimas jornadas el colombiano no estuvo disponible por una molestia física. Se perdió dos partidos de Liga MX, pero el cuerpo técnico espera que pueda reaparecer el próximo fin de semana. Su regreso es vital, sobre todo en medio de esta incertidumbre contractual.

¿Se queda o se va James Rodríguez?

El futuro de James está en manos de la directiva. Si bien el jugador ha mostrado disposición para continuar, dejó claro que no esperará indefinidamente. En caso de no recibir una propuesta, abrirá la puerta a nuevas oportunidades, incluso fuera del fútbol mexicano.

La renovación de contrato de James Rodríguez podría convertirse en uno de los temas más calientes de este Apertura 2025. León y su afición saben que perder al colombiano sería un golpe duro, justo cuando se consolidaba como el líder del equipo.