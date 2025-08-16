Rompe el silencio: Berizzo revela la verdadera razón por la que no juega James Rodríguez

Luego de la victoria de León por 1-0 ante Necaxa en el Viernes Botanero 15 de agosto en el Estadio Victoria, el técnico Eduardo Berizzo rompió el silencio sobre la ausencia de James Rodríguez, quien por segundo partido consecutivo no fue convocado por La Fiera en el Torneo Apertura 2025.

El estratega argentino fue claro en conferencia de prensa: “James tenía una dolencia muscular en el chamorro, no se recuperó a tiempo y no estaba en condiciones de jugar. No hay nada más allá de eso”. Con estas palabras, Berizzo buscó calmar las especulaciones que han surgido en torno al colombiano, quien llegó como fichaje estelar en 2024 y es considerado uno de los referentes del equipo.

¿James Rodríguez saldrá del equipo del León?

James Rodríguez tampoco estuvo presente en la derrota ante Monterrey en la Jornada 4, lo que encendió las alarmas entre la afición esmeralda. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que el jugador está comprometido con el proyecto y desea cumplir su contrato hasta diciembre de 2025.

La ausencia del “10” no impidió que León sumara tres puntos vitales en Aguascalientes. El gol de Ismael Díaz al minuto 12 fue suficiente para que los Esmeraldas salieran del fondo de la tabla y escalaran hasta la novena posición. A pesar de que Nicolás Fonseca falló un penal en el segundo tiempo, el equipo mostró solidez defensiva y mejoría en el juego colectivo.

Berizzo, quien ha sido cuestionado por el irregular arranque del torneo, reconoció que el equipo aún tiene mucho por mejorar, pero destacó la actitud mostrada ante Necaxa: “Dimos un paso importante. Este grupo tiene carácter y vamos a seguir creciendo”.

Sobre James, el técnico agregó: “Lo necesitamos al cien por ciento. No vamos a arriesgarlo si no está listo. Esperamos tenerlo disponible para el próximo partido ante Pachuca”.

¿Cuándo es el próximo encuentro del León?

La Fiera volverá a casa el sábado 23 de agosto para enfrentar a los Tuzos, en un duelo que podría marcar el regreso de Rodríguez a la actividad. Mientras tanto, Berizzo y su equipo respiran con alivio tras una victoria que les da oxígeno y esperanza.

