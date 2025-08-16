Necaxa 0-1 León VER EN VIVO y GRATIS ONLINE partido de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 15 de agosto

Este viernes 15 de agosto del 2025, se enfrentan Necaxa vs León en el Estadio Victoria en Aguascalientes, siendo el último partido del día. El encuentro corresponde a la jornada 5 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

El partido Necaxa vs León lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes. El juego tendrá la narración y el análisis de Rosique, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo. La transmisión arranca en punto de las 20:55 horas tiempo del centro de México para que no te pierdas ningún detalle del partido.

El partido llama la atención por como llegan los equipos. Necaxa llega ocupando el octavo lugar de la tabla con cinco puntos, tras una victoria, dos empates y una derrota.

Por su parte, León atraviesa un momento complicado. Ubicados en el lugar 15 con solo 3 puntos han sufrido tres derrotas y una victoria en cuatro jornadas.

