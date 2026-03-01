¿ADIÓS LEWANDOWSKI? Barcelona busca un nuevo delantero

La búsqueda de un relevo joven para Robert Lewandowski se ha convertido en uno de las prioridades del Barcelona de cara al próximo verano. Aunque el gran deseo de la directiva es Julián Álvarez con quien ya hubo contactos, la complicación de una operación con el Atlético de Madrid, que podría alcanzar los 150 millones de euros, ha obligado al club a explorar alternativas. La más firme, milita en la Premier League.

Se trata de Omar Marmoush, el delantero egipcio de 27 años, quien actualmente milita en el Manchester City tiene contrato hasta 2029, ya fue monitoreado por el Barca durante su exitosa etapa en el Eintracht de Frankfurt, donde se consolidó como uno de los mejores goleadores de toda la Bundesliga. Su perfil encaja en el sistema de alta intensidad de Hansi Flick y su costo sería más asequible que el de otros '9' de élite como Haaland o Kane.

Atlético y Barcelona se pelean por Marmoush

Sin embargo, el conjunto azulgrana no es el único interesado. El Atlético de Madrid también ha puesto sus ojos en el africano, consciente de que la continuidad de Álvarez no está garantizada. Una eventual salida del argentino podría liberar recursos y espacio en la delantera colchonera para lanzarse por Marmoush.

En el Barcelona son conscientes de que el mercado de delanteros estará saturado y los precios inflados. Por eso, mantienen un presupuesto no negociable, no pagarán más de lo debido. La única esperanza para un avance por Álvarez sería que el propio jugador solicitara su salida, un escenario que por ahora no se ha dado.

Mientras tanto, el nombre de Marmoush comienza a sonar en grandes del futbol europeo. La competencia con el Atlético está muy reñida, y el delantero egipcio podría convertirse en el gran ganador del siguiente me

