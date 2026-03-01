Conoce LA LISTA de los clubes EUROPEOS que más gastaron en sueldos el 2025

En el futbol de élite, la conversación de títulos siempre termina chocando con una realidad: el gasto. Los salarios (no solo de jugadores, también de entrenadores y personal del club) reflejan ambición, estructura y presión inmediata por resultados. Y cuando se comparan las nóminas, también se entiende por qué ciertos equipos viven obligados a ganar.

Te puede interesar: ¡HISTORIA! Este delantero NORUEGO rompió una brutal marca en Champions

La lista de los clubes europeos que más gastan este 2026

Esta es la lista de los clubes con mayores costos salariales en 2025, un ranking en el que Manchester City aparece como el número uno con €557 millones. Muy cerca vienen Barcelona y PSG, ambos con €551 millones, aunque con tendencias opuestas: el Barça aumentó fuerte respecto a 2024, mientras que el PSG recortó. Detrás se mantienen los clásicos de siempre: Real Madrid y Liverpool completan el top 5 con cifras superiores a los €500 millones.

Lo interesante no solo está en el monto, sino en el cambio respecto al año anterior. Tottenham, por ejemplo, aparece con un salto de +22%, el mayor del listado, mientras que PSG refleja una reducción importante de -16%. Es decir: algunos clubes aceleran el gasto para empujar un proyecto, y otros ajustan la nómina para reordenarse sin perder competitividad.

Top 15 de mayores costos salariales 2025 (sueldos y variación vs 2024):



Man City — €557M (+1%) Barcelona — €551M (+15%) PSG — €551M (-16%) Real Madrid — €514M (+2%) Liverpool — €509M (+13%) Chelsea — €445M (+13%) FC Bayern — €443M (+3%) Man United — €416M (-3%) Arsenal — €413M (+8%) Tottenham — €318M (+22%) Aston Villa — €309M (+6%) Newcastle — €289M (+13%) Atlético — €280M (+5%) Dortmund — €268M (-0.4%) Inter — €260M (+12%)



¿Robo de Localía en la Champions? Así funciona realmente

Te puede interesar: Lamine Yamal superó un récord de Giovani dos Santos tras la victoria del Barça