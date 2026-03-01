¿SE VA? Real Madrid podría perder a su capitán

El rendimiento de Federico Valverde ha despertado el interés de dos gigantes europeos. El mediocampista uruguayo, capitán del Real Madrid se ha convertido en uno de los objetivos principales del Liverpool y Manchester United, que han mostrado un fuerte deseo en su fichaje. A estos dos se suma el Bayern Munich que competirá con dos grandes de la Premier League que también contemplan lanzar sus redes por el sudamericano de 27 años.

Su polivalencia es uno de sus fuertes que lo hacen más atractivo. Fede que es capaz de desempeñarse como interior o incluso como lateral por la derecha, es pieza angular en el esquema de Álvaro Arbeloa. En la presente temporada ha disputado 32 partidos, registrando dos goles y doce asistencias, números que confirman su impacto en la generación ofensiva.

Valverde tiene contrato hasta 2029

La directiva del club merengue no contempla renunciar a sus servicios. El jugador tiene contrato hasta 2029 y es considerado uno de los motores del equipo. Sin embargo, el asedio desde Inglaterra y Alemania podría poner a prueba la determinación del club blanco, que deberá resistir ofertas tentadoras por un futbolista esencial.

Por ahora, Valverde sigue enfocado en el presente, pero su nombre ya genera revuelo en el mercado. La batalla por el 'Halcón' promete ser uno de las problemas que tendrá que solucionar el Madrid en los siguiente meses.

