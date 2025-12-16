Los Philiies de Philadelphia acuerdan contrato MILLONARIO con estrella latina

La historia de Adolis García en las Grandes Ligas suma un nuevo capítulo. El jardinero cubano firmó un contrato por un año y 10 millones de dólares con los Phillies de Filadelfia, una apuesta medida pero estratégica para un equipo que busca potencia, experiencia y carácter de postemporada en su alineación.

A sus 32 años, García llega a Filadelfia con la misión de ocupar el jardín derecho, un puesto que durante cuatro temporadas perteneció a Nick Castellanos, hoy en el bloque de cambios con un salario de 20 millones de dólares para la próxima campaña. La llegada del exjugador de los Rangers abre la puerta a una reconfiguración ofensiva en un roster que sigue persiguiendo la Serie Mundial.

Un contrato de $10 millones que puede cambiarlo todo

Para los Phillies, el acuerdo con Adolis García representa una apuesta de bajo riesgo y alto potencial. Aunque el jardinero viene de dos temporadas discretas, su historial reciente respalda la decisión. En 2023, García vivió el mejor año de su carrera con 39 jonrones, 107 impulsadas y un OPS de .836, además de ser el rostro del histórico campeonato de los Texas Rangers.

Su actuación en la Serie de Campeonato de la Liga Americana fue legendaria: cinco jonrones, 15 carreras impulsadas y un OPS de 1.293 que lo llevaron a ser nombrado MVP de la ALCS. Esa versión de García es la que Filadelfia espera recuperar.

En 2025, sin embargo, bateó .227 con 19 jonrones y 75 impulsadas, números que generaron dudas y provocaron que Texas no le ofreciera contrato. Aun así, su poder sigue siendo una garantía: 141 jonrones en las últimas cinco temporadas, empatado entre los mejores de MLB en ese lapso.

Los Phillies apuestan por experiencia y poder latino

Esta no es la primera vez que Filadelfia opta por una solución económica en los jardines. El año pasado firmaron a Max Kepler por la misma cantidad, y ahora confían en que García pueda ofrecer un impacto mayor, especialmente en momentos de presión.

El cubano se integrará a un grupo que incluye a Brandon Marsh y al prospecto estrella Justin Crawford, quien buscará un lugar fijo en el Spring Training. García, además, aporta liderazgo, defensa sólida —fue Guante de Oro en 2023— y una mentalidad competitiva que encaja con la exigencia de la afición latina en Estados Unidos.

Para Adolis García, este contrato no es solo un acuerdo económico: es una oportunidad de reivindicación, de demostrar que aún puede ser una pieza clave en un equipo contendiente. En Filadelfia, el margen de error es pequeño, pero la recompensa puede ser enorme.