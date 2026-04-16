Fue campeón en América y Cruz Azul, pero así ninguneó su paso por Las Águilas

Son pocos los jugadores, que formaron parte de la Liga BBVA MX, que tienen la dicha de presumir haber sido campeones tanto en el Club América como en Cruz Azul, lo cual habla de la gran carrera que tuvieron en la máxima categoría del futbol profesional durante su etapa en el campo.

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Un ejemplo de lo anterior fue Adrián Aldrete, quien formó parte del campeonato del Club América en el 2013 y que, ocho años después, levantó el título con Cruz Azul. Pese a ello, el otrora futbolista profesional tiene claro que disfrutó mucho más el trofeo con los celestes que con los azulcremas.

¿Por qué Adrián Aldrete disfrutó más el título con Cruz Azul que con América?

Fue durante una charla con el portal FOX que Adrián Aldrete, hoy exjugador de 37 años de edad, aseguró que disfrutó mucho más el campeonato obtenido con Cruz Azul en el Guardianes 2021 si este se compara con el título que conquistó con el Club América precisamente ante los celestes en 2013.

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“Con toda honestidad, me supo mejor el campeonato con Cruz Azul porque me tocó cargar con esa gran losa, y el campeonar es una satisfacción muy grande. Ver a todos los aficionados que les costó, que sufrieron, y después que te lo agradezcan con lágrimas, con mucha emoción, no tiene precio”, explicó Adrián Aldrete.

Finalmente, el campeón del mundo Sub-17 explicó que en ambas instituciones existe mucha presión por obtener el título; sin embargo, dejó claro que esta se vivió de distintas formas, pues mientras América es el club más ganador del país, Cruz Azul arrastraba más de 20 años sin ser campeón hasta lo ocurrido en 2021.

¿Cuáles fueron los números de Adrián Aldrete en América y Cruz Azul?

Posiblemente, una de las razones por las que Adrián Aldrete disfrutó más el título con Cruz Azul deriva de los juegos que disputó ahí, mismos que ascienden a 212 con 10 anotaciones en su palmarés. En América, por su parte, únicamente acumuló 74 compromisos y un pase a gol.