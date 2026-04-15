Esto tiene que pasar para que Chivas le “robe” más de 15 millones a Cruz Azul

Las Chivas del Guadalajara se han confirmado como el auténtico equipo a vencer en este cierre del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y, en estos momentos, se encuentran cerca de terminar la temporada regular como líderes de la misma gracias al impacto de Gabriel Milito.

La apuesta de Chivas por su cantera

El gran año futbolístico que Chivas ha tenido de la mano del argentino ha hecho que el club no solo se posicione entre los candidatos al título, sino que está a punto de lograr “robarle” a Cruz Azul poco más de 15 millones de pesos. ¿Cómo es esto posible? Averígualo con nosotros.

¿Por qué Chivas puede arrebatarle más de 15 millones a Cruz Azul?

Lo primero a tener en cuenta es que la Liga BBVA MX, en compensación por el gran año realizado, le otorga un millón de dólares al equipo que se haya quedado con el liderato anual; es decir, aquel que suma tanto el torneo Apertura 2026 como el actual, el Clausura 2026, para tener un formato similar al que ocurre en Europa.

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En estos momentos, la diferencia de puntos entre Chivas, Cruz Azul y los Diablos Rojos del Toluca es mínima, pues entre ellos no existen más de dos partidos de distancia (64 Toluca, 63 Cruz Azul y 60 Chivas). Lo anterior sugiere que el Rebaño Sagrado, de cerrar excelente la temporada, podría terminar en el primer lugar de la tabla regular contando ambos torneos.

Si esto sucede, entonces Chivas le arrebataría a Cruz Azul un millón de dólares (poco más de 15 millones de pesos) que el club ganó el año pasado y que tenía como objetivo para esta temporada, lo cual hablaría del impacto y la regularidad que los de Verde Valle han tenido desde la llegada de Gabriel Milito.

¿A qué equipos se enfrentará Chivas en este cierre de temporada?

Después del duelo que tuvo ante Tigres en la Jornada 14 del Clausura 2026, vale decir que Chivas cerrará la temporada regular de la Liga BBVA MX enfrentando a escuadras que buscarán colarse a la Liguilla, destacando instituciones como Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana.