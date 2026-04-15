Neymar podría enfrentar a Pumas en agosto del 2026; esto es lo que tiene que pasar

Se trata, sin duda, de uno de los jugadores más importantes y trascendentes que el futbol internacional ha tenido a lo largo de los últimos años. Neymar se encuentra disputando minutos en la primera división de Brasil; sin embargo, ¿sabías que podría enfrentar a Pumas en los próximos meses?

Aaron Ramsey llega a Pumas

Diversos medios nacionales e internacionales, como Excelsior, han dado a conocer que existe una mínima, pero concreta posibilidad de que Neymar se enfrente a los Pumas de la UNAM en agosto de este año. Por tal motivo, aquí conocerás qué tiene que suceder para que esto ocurra.

¿Qué debe pasar para que Neymar enfrente a Pumas?

Según detalla el periodista Tom Bogert, el Cincinnati FC estaría bastante activo en conocer el presente de Neymar Jr en el Santos de Brasil. La intención del conjunto de la MLS es fichar a la estrella carioca para que se integre en los próximos meses a fin de convertirse en uno de los animadores de la temporada.

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Esta situación no solo beneficiaría a la MLS, sino que haría mucho más atractiva la Leagues Cup, torneo que mide a equipos estadounidenses ante mexicanos. De hecho, de concretarse este fichaje Neymar podría jugar nada más y nada menos que frente a los Pumas de la UNAM.

El juego entre Pumas y Cincinnati, correspondiente a la Leagues Cup 2026 - 2027, se llevará a cabo el 7 de agosto de este año, por lo que luce probable que, de concretarse esta transferencia, Neymar Jr vea participación ante una de las escuadras más grandes en México.

¿Cuántos goles tiene Neymar en Santos?

Neymar cuenta con un par de etapas en Santos, la primera cuando inició como profesional y la segunda en la actualidad, después de su paso por Europa. El portal Transfermarkt establece que el brasileño suma 150 goles y 73 pases a gol en más de 20,000 minutos distribuidos en 259 duelos disputados.