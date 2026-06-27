Era considerado el mejor delantero del mundo, pero la muerte de su padre lo llevó a tener problemas con el alcohol

Brasil cuenta con una gama de increíbles futbolistas en la actualidad que, sin embargo, han quedado por debajo de lo que en su momento la selección presentó durante los primeros años del siglo. De hecho, entre estos hubo uno que fue considerado el mejor delantero del mundo.

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Conocido en el ambiente internacional como El Emperador, la realidad es que Adriano tenía todo para convertirse en el mejor delantero del mundo; tristemente para su causa, su vida dio un giro de 360 grados luego de la muerte de su padre, misma que lo llevó a sufrir problemas de adicciones.

Adriano, de ser el mejor delantero del mundo a vivir problemas con el alcohol

Nacido en Río de Janeiro el 17 de febrero de 1982, Adriano Leite Ribeiro fue considerado uno de los delanteros más letales que Brasil ha tenido en su historia. De hecho, este tuvo la oportunidad de defender los intereses de equipos como el Inter de Milán, la Fiorentina y la Roma, por citar solo unos ejemplos.

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"El Emperador"



Porque el "Pupi" Zanetti contó lo doloroso que fue para Adriano el perder a su padre:



"Nada más llegar al Inter, marcó un gol de impresionante potencia en un amistoso contra el Real Madrid. Me dije a mí mismo: 'Él es el nuevo Ronaldo, lo tiene todo. Física,… pic.twitter.com/1UBr6nrlqd — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 28, 2026

Su etapa a nivel clubes y selección fue espectacular al grado de ser uno de los mejores delanteros del mundo en su momento. No obstante, todo cambió con la muerte de su padre, quien perdió la vida el 4 de agosto del 2004 y que generó en el futbolista una profunda crisis de depresión, la cual lo alejó por completo de la élite mundial.

A partir de ahí, Adriano entró en un bache que le impidió brillar como se esperaba. Fue así como comenzó a vivir adicciones relacionadas con el alcohol y la fiesta, mismas que fueron suficientes para alejarlo de la élite debido a la depresión que vivió, la cual, sin embargo, parece haberse ido de su vida después de muchos años.

¿Cuántos goles metió Adriano a nivel clubes?

A pesar de esta complicada situación, la realidad es que Adriano tuvo la oportunidad de conquistar el futbol durante sus mejores años como profesional. Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, El Emperador registró 169 anotaciones y 46 pases a gol en 365 duelos disputados.