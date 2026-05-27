Cruz Azul buscará su título oficial 28; ¿cuándo, dónde y contra quién será esta final?

Cruz Azul ha sumado su título número diez en la historia de la Liga BBVA MX, por lo que ha entrado al prestigioso grupo de los equipos que tienen doble dígito en cuanto a la adquisición de Ligas nacionales junto a escuadras como el Club América, los Diablos del Toluca y las Chivas del Guadalajara.

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Ahora mismo, la Máquina cuenta con 27 títulos oficiales si se suman todas las competencias que ha conquistado, por lo que ya es la segunda escuadra más ganadora por debajo de las Águilas. Aunado a ello, Cruz Azul podría sumar un campeonato más en cuestión de semanas.

¿Cuándo será el Campeón de Campeones entre Cruz Azul y Toluca?

Después de lo vivido el fin de semana pasado en la cancha del Olímpico Universitario, Cruz Azul buscará su título número 28 en la historia cuando se mida nada más y nada menos que a los Diablos Rojos del Toluca, equipo que disputará la final de la Concachampions este sábado.

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‼️Cruz Azul buscará su título oficial no. 28, el 25 de julio en Carson California, cuando se midan a Toluca en el Campeón de Campeones 🏆 @LigaBBVAMX .



Joel Huiqui será ratificado como DT en los próximos días, se está definiendo el tiempo del contrato, que podrían ser 2 años . pic.twitter.com/4itgArhwxm — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻‍♂️ (@cordova_sports) May 25, 2026

Este partido será por un título oficial y corresponde al Campeón de Campeones, mismo que medirá a los últimos dos monarcas de la Liga BBVA MX a fin de conocer quién fue el mejor equipo del año futbolístico; es decir, aquel que abarca el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Ante ello, debes saber que el duelo se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en Carson California, en los Estados Unidos. Hasta ahora se desconoce la hora oficial para el partido, aunque se espera que tenga un horario estelar considerando la magnitud de ambas instituciones.

¿Por cuánto tiempo firmará Joel Huiqui como entrenador de Cruz Azul?

Carlos Córdova, periodista que sigue de cerca el presente de Cruz Azul, reveló que Joel Huiqui será ratificado como entrenador de La Máquina en los próximos días, esto a la espera de conocer el tiempo de su contrato, el cual podría ser por un periodo de dos años.