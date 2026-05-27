Vale más de 100 millones y estará en el Mundial, pero perdió 2 FINALES en CU en el último año

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está muy cerca de llegar y, sin duda, la Liga BBVA MX es una de las más importantes en cuanto a futbolistas se refiere, pues varios de los que forman parte de esta primera división estarán presentes en dicho evento con sus respectivas selecciones.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Un ejemplo de ello es Pedro Vite, mediocampista de contención nacido en Ecuador que estará en el Mundial 2026 con su Selección pero que, sin duda, llegará a tal evento después de haber perdido dos finales en el Olímpico Universitario en un lapso menor a un año.

¿Pedro Vite, jugador de Ecuador, perdió dos finales en CU en un año?

Considerado uno de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga BBVA MX en el último año, la realidad es que Pedro Vite fue pieza fundamental para que los Pumas llegaran a la gran final del Clausura 2026, pues se convirtió en el comandante del centro del campo auriazul.

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Desafortunadamente para su causa, el sudamericano no pudo impedir la derrota de Pumas el fin de semana pasado en CU, por lo que vio la coronación de Cruz Azul en patio ajeno en primera fila. Lo curioso de este hecho es que dicho escenario lo vivió hace prácticamente un año.

Resulta que Pedro Vite, quien estará en el Mundial 2026, formó parte de la derrota que el Vancouver Whitecaps de la MLS tuvo frente a los cementeros en la gran final de la Concachampions del 1 de junio del 2025, misma que terminó 5-0 en favor de Cruz Azul y que también se llevó a cabo en CU.

¿Pedro Vite será titular en el Mundial 2026 con Ecuador?

Pedro Vite fue fundamental en las eliminatorias de la Conmebol con la Selección de Ecuador y, además, es uno de los líderes actuales de la escuadra sudamericana. Por tal motivo, se espera que sea titular en el centro del campo junto a Moisés Caicedo, jugador del Chelsea de la Premier League.