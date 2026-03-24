AFA causa polémica por acuerdo con marca de vapeadores antes de la Copa Mundial de la FIFA

De forma inesperada, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de la polémica, luego de confirmarse que firmó un nuevo contrato comercial con una marca de cigarros electrónicos, mejor conocidos como vapeadores, el acuerdo ha causado muchas críticas.

Uno de los puntos más importantes y por los que se ha causado tanta polémica, es que estos llamados vapeadores, no se pueden comercializar, importar o publicitar en Argentina desde el 2011, esto de acuerdo con lo marcado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

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AFA baja la publicidad tras la polémica generada

Tras toda la polémica que se generó por el nuevo acuerdo que se firmó, la AFA tuvo que quitar toda la publicidad de la marca de vapeadores, tanto de sus redes sociales como de su sitio web oficial, así como la información que comunicaba el contrato comercial.

Aunque los rastros fueron borrados, fueron varias las organizaciones de la sociedad civil las que han levantado la voz para presentar un plan que hable sobre la prevención del consumo de nicotina.

También se mencionó que este tipo de acuerdos comerciales, no son los correctos para asociar con la imagen de la Selección Argentina, más cuando existe un crecimiento en el uso de vapeadores por parte de los jóvenes. Por ese motivo, algunas organizaciones y colectivos, han pedido acciones administrativas, pues se especula que esto podría ir en contra de leyes sanitarias vigentes en dicho país.

Hasta el momento, no ha habido un comunicado oficial por parte de la AFA, por lo que se espera que en las próximas horas se pueda tener una respuesta sobre el asunto que ya le está dando la vuelta al mundo.

