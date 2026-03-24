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La Federación Mexicana de Futbol anuncia el Mundialito Escolar 2026

Mediante un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer una nueva iniciativa para fomentar la actividad deportiva en niñas y niños

Mundialito Escolar 2026

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

A 80 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Mexicana de Futbol y la Secretaría de Educación Pública hizo el anuncio de la Copa Escolar de Futbol, ‘Mundialito Escolar 2026’.

Mediante un comunicado, la FMF dio a conocer que esta iniciativa busca impulsar el deporte en las escuelas de México. Este proyecto surge de una alianza entre la SEP y la CONADE con el objetivo de fomentar el deporte en los niños y niñas de país y en esta edición, se contempla la participación de los niveles educativos en primaria y secundaria.

El formato del torneo será de futbol 5, esto para utilizar las canchas escolares y fomentar la participación. Para definir las reglas, la Federación Mexicana de Futbol va a contribuir su experiencia para asegurar un enfoque formativo.

Será el 27 de marzo cuando se lleve a cabo una inducción para docentes de educación física bajo el programa ‘Jugamos Todos’, en el cual se van a dar a conocer las reglas de la competencia.

La Copa Escolar va a contar con la presencia de diversos visores de Selecciones Nacionales y equipos de la Liga BBVA MX, quienes darán seguimiento a los y las participantes para poder identificar talento y darles seguimiento especializado.

Los campeones del ‘Mundialito Escolar 2026’, van a tener la oportunidad de asistir a un juego de la Selección Mexicana y convivir con los jugadores. En el marco de actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de México también dio a conocer el concurso de dominadas para mujeres. La ganadora obtendrá un boleto para el juego inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio CDMX, partido a disputarse el 11 de junio.

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