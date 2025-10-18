El cántico que preparan las barras de Chivas para el Clásico Tapatío

Las barras del Rebaño Sagrado han avivado la rivalidad al anunciar el estreno de un cántico que promete hacer eco en las tribunas y recordar una histórica afrenta contra los rojinegros. Este cántico, una versión renovada de uno que solía entonarse con frecuencia, regresa tras años de silencio para recordar momentos complicados en la historia del Atlas.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Figura de Rayados de Monterrey anuncia su retiro de las canchas

Originalmente, el cántico aludía a la solitaria conquista del Atlas en 1951, cuando los Zorros solo tenían un trofeo en sus vitrinas. Sin embargo, tras el bicampeonato rojinegro en 2021 y 2022, la afición rojiblanca dejó de usarlo. Ahora, las barras de Chivas han adaptado la letra.

Toluca vs Querétaro EN VIVO, Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Un cántico con destinatario claro

La nueva versión reza: “Brincaste a la cancha, eso no se olvida”, en clara referencia a la liguilla del Clausura 2015, cuando Chivas goleó 4-1 al Atlas en el Estadio Jalisco, un resultado que desató la furia de la Barra 51, cuyos integrantes invadieron el terreno de juego para recriminar a sus jugadores. La letra continúa con un punzante: “Tienes 3 descensos, tribunas vacías”, en referencia a los descensos del Atlas en 1954, 1971 y 1978, además de la baja afluencia de aficionados en algunos partidos del Estadio Jalisco.

Ya tiene fecha de estreno

Este cántico será entonado por primera vez en el Clásico Tapatío del próximo sábado, un duelo que promete emociones intensas. Los boletos para el encuentro ya están a la venta, pero solo en combo con el partido de este sábado ante Mazatlán, y la disponibilidad es muy limitada, por lo que se espera un lleno en el Akron. La rivalidad tapatía está más viva que nunca, y las barras de Chivas ya preparan la garganta para hacer retumbar el estadio.

Te puede interesar: ¡Alerta en los grandes! Comisión Disciplinaria tiene en la mira a 6 jugadores de América, Chivas y Pumas