ÚLTIMA HORA: Figura de Rayados de Monterrey anuncia su retiro de las canchas

Luego de una exitosa carrera de más de 20 años, Héctor Moreno, defensa de Rayados de Monterrey , anunció este viernes 17 de octubre su retiro de las canchas a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales en donde agradeció a su familia a los clubes que defendió y a la afición por acompañarlo en esta aventura.

Héctor Moreno se retira de las canchas

“Hoy me despido de la cancha como futbolista profesional. El fútbol me regaló momentos que jamás olvidaré: vestir la camiseta de México, disputar Mundiales, conocer nuevas ciudades, defender grandes equipos y, sobre todo, compartir vestidores y amistades que permanecerán para siempre en mi memoria”, dijo Moreno en un video compartido en redes sociales.

“Quiero agradecer, de manera muy especial, a quienes siempre han estado a mi lado: A mis padres, que desde niño me inculcaron valores, esfuerzo y amor por este deporte... A mis hermanos, mis primeros rivales de juego, que me enseñaron a competir y a nunca rendirme desde temprana edad. A mi esposa Irene, pilar de mi vida... A todos los entrenadores que me guiaron a lo largo de mi carrera... A la afición, gracias por acompañarme en cada paso, en cada partido, en cada aplauso y en cada crítica que me hizo crecer”, fue parte del mensaje de Moreno.

Así fue la carrera de Héctor Moreno

Moreno se retira como figura de la Selección Mexicana tras disputar cuatro Copas del Mundo, conquistar dos Copas Oro y ser parte del equipo que levantó el Mundial Sub 17 de Perú 2005.

Durante su exitosa carrera, Moreno defendió las camisetas de Pumas, AZ Alkmaar, Español de Barcelona, PSV Eindhoven, Roma, Real Sociedad, Al Gharafa de Qatar y Rayados.

