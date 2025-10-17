¡Alerta en los grandes! Comisión Disciplinaria tiene en la mira a 6 jugadores de América, Chivas y Pumas

Varios jugadores de los equipos considerados grandes del futbol mexicano deberán jugar con precaución para evitar una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. De acuerdo con el reglamento de competencia, un jugador que sume cinco amonestaciones en el torneo será suspendido por un partido, lo que podría impactar a sus equipos en la crucial Jornada 14, donde los puntos son vitales en la recta final de la fase regular.

En el Club América, dos elementos están en riesgo. El mediocampista Alejandro Zendejas, quien está en duda para el duelo ante Cruz Azul debido a una sobrecarga muscular, acumula cuatro tarjetas amarillas. De jugar y recibir una amonestación en el Estadio Olímpico, se perdería el encuentro del martes contra Puebla en el Ciudad de los Deportes. De igual forma, el zaguero uruguayo Sebastián Cáceres está al borde de la suspensión con cuatro amarillas, y una más frente a La Máquina lo dejaría fuera del próximo compromiso.

Pumas, atento a las amonestaciones

Por su parte, los Pumas de la UNAM tienen a tres jugadores en la cuerda floja de cara a su visita a Rayados en Monterrey. Los defensores José Luis Caicedo y Nathan Silva, junto al mediocampista Adalberto Carrasquilla, tienen cuatro amonestaciones cada uno. Si alguno de ellos es amonestado en el Gigante de Acero, no podrá estar presente en el choque de media semana contra San Luis, un rival directo en la pelea por el play-in.

Alerta en Chivas

En Chivas, el joven Diego Campillo está bajo la lupa. Con cuatro tarjetas amarillas, una más en el partido contra Mazatlán lo dejaría fuera del enfrentamiento ante Querétaro, un duelo clave para las aspiraciones del Rebaño Sagrado.

Estos jugadores deberán cuidarse en la Jornada 13 para no dejar a sus equipos en desventaja en una etapa crucial del torneo.

