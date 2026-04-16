LO PERDONAN: Afición de Cruz Azul exige el regreso de este entrenador tras el fracaso en Concachampions

La eliminación en Concachampions no solo dejó frustración en Cruz Azul. También reabrió una discusión que parecía cerrada. Apenas terminó el partido ante LAFC, las redes sociales se llenaron de críticas hacia Nicolás Larcamón. Pero entre los reclamos, apareció algo más: un nombre que muchos no esperaban ver de nuevo en la conversación.

Se trata de Martín Anselmi, quien no hace mucho salió por la puerta de atrás del club, generando mucho enojo en la directiva y afición cementera,

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La afición de Cruz Azul vuelve a mencionar a Anselmi

Durante la noche, el nombre del ex técnico cementero Martín Anselmi, sí, ese que dejó tirado al equipo, empezó a circular con fuerza en redes sociales. No como recuerdo, sino como una posibilidad que, al menos para un sector de la afición, no suena descabellada.

“A mí nadie me quita la idea de que esa Concachampions parte se le debe a Anselmi”, escribió un aficionado. Otro fue más directo: “Es hora del café entre Víctor Velázquez y el padre santo Martín Anselmi”.

El tono, entre ironía y nostalgia, muestra el momento que vive el equipo. Y es que el presente de Cruz Azul explica buena parte de la reacción.

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El equipo acumula siete partidos sin ganar en todas las competencias y viene de quedar fuera de un torneo donde defendía el título. Más allá del resultado, lo que preocupa es la sensación en la cancha.

Sin embargo, jugadores como Carlos Rodríguez y Erik Lira salieron a respaldar al técnico después del partido. Ambos coincidieron en que el grupo sigue trabajando y que el vestidor no se ha fracturado.

“Larcamón es un técnico que trabaja muy bien todos los días”, dijo Charly.

“El grupo está con Nicolás Larcamón”, remató Lira.

Un nombre que divide

La figura de Anselmi no es unánime.

Hay quienes lo ven como una opción para retomar el rumbo, pero también quienes recuerdan las formas en las que salió del club. Aun así, su nombre volvió a aparecer.

