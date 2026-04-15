Nicolás Larcamón toma dura decisión tras la eliminación de Cruz Azul en Concachampions

Cruz Azul se despidió de la Concachampions con una sensación incómoda, no solo por el resultado global, sino por las formas. Hubo momentos de reacción en la vuelta, y de hecho el conjunto cementero fue mejor que el LAFC, pero no alcanzó para cambiar una serie que ya venía cuesta arriba desde Los Ángeles. El cierre, con expulsión incluida, terminó por confirmar la crisis de resultados de Cruz Azul.

Y pocas horas después, el equipo recibió la primera decisión contundente por parte de su entrenador, Nicolás Larcamón.

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Nicolás Larcamón ordena entrenamiento inmediato tras la eliminación

Nicolás Larcamón tomó una decisión que no pasó desapercibida. El plantel no tuvo descanso. Tras el regreso desde Puebla, los jugadores fueron citados a entrenar en La Noria al día siguiente. Nada de días libres, nada de bajar la intensidad.

Este se ha tomado como un mensaje directo. La idea es clara: no detenerse, no quedarse en el golpe y cambiar de chip de inmediato.

Un mensaje interno tras quedar fuera de Concachampions

La decisión va más allá de lo físico. Y es que después de una eliminación de este tipo, lo habitual es liberar carga y permitir que el grupo procese el golpe. Pero esta vez, Larcamón eligió lo contrario: actividad, ritmo y cabeza ocupada.

Todo esto obedece a que Cruz Azul se quedó sin margen internacional y ahora todo pasa por la Liga MX. El cierre del torneo será determinante para evaluar el semestre.

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Cruz Azul da vuelta a la página y se concentra en la Liga MX

Cruz Azul ya tiene la mira puesta en su siguiente compromiso. El equipo tiene en puerta el partido ante Tijuana, y con la Concachampions fuera del camino, ese tipo de encuentros adquieren otro peso. No solo en puntos, también en lo anímico.

Todo esto, con la intención de recuperar sensaciones lo antes posible.

Y es que si bien la decisión de Larcamón no resuelve lo que pasó en la serie, sí marca una línea.

Cruz Azul no tiene tiempo para lamentarse y el equipo tendrá que responder desde la cancha en el torneo local.