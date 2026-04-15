Estados Unidos aumenta 800% el valor de los trenes de New York para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Mientras la Selección Mexicana desmantelaría a Chivas antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el máximo torneo del futbol tendrá una mala noticia para quienes viajen a Estados Unidos. Pues el comité organizador y NJ Transit han proyectado un aumento del 800% en el transporte hacia el MetLife Stadium. Así, el precio de viajar en tren será mucho más alto.

Mientras en México es noticia que se citará a un jugador de Europa, en Nueva York se habla de que el golpe al bolsillo será real. El boleto de tren desde Penn Station, que normalmente cuesta 12.90 dólares, pasará a costar 100 dólares por persona durante los días de partido en Nueva Jersey.

El transporte público es fundamental para llegar al MetLife Stadium

Este incremento ha generado indignación global, especialmente al recordar que en Qatar 2022 los traslados en metro y autobús fueron totalmente gratuitos para los hinchas con Hayya Card. En cambio, para este 2026, las autoridades han decidido trasladar el costo operativo de 48 millones de dólares directamente a los bolsillos de los aficionados que asistan al estadio.

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El MetLife Stadium albergará ocho partidos, incluyendo la gran final, pero llegar en carro no será una opción viable. Es que las autoridades confirmaron que no habrá aparcamiento para el público general, por lo que todos dependerán exclusivamente del servicio de tren de costo elevado. Se dice que es una medida para evitar que los contribuyentes locales paguen.

Según informes de The Athletic y NJ Transit, este “tarifazo” busca cubrir el complejo operativo de seguridad exigido por la FIFA. El trayecto de 18 millas se convertirá en uno de los más caros del mundo por kilómetro recorrido. Así, el Mundial en territorio neoyorkino tendrá un precio sumamente alto para los fanáticos del futbol en el Mundial 2026.

¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en el MetLife Stadium (Nueva Jersey)?