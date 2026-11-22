Chivas continúa preparando lo que será su último juego de la temporada regular cuando se enfrente a la Máquina de Cruz Azul, en un duelo que cerrará con las acciones de la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 y que, en consecuencia, culminará con un torneo más en el país.

A pesar de esta situación, la directiva de Chivas sabe que la continuidad de Gabriel Milito para el siguiente torneo no está en duda, motivo por el cual recientemente se ha dado a conocer la forma en cómo el club actuará en el próximo mercado de fichajes. ¿Habrá traspasos bomba?

¿Cómo será el accionar de Chivas en el próximo mercado de fichajes?

Como sabes, en los últimos años Chivas se ha caracterizado pro ser un equipo que saca la cartera a fin de traer a los mejores jugadores al club, destacando ejemplos como en su momento lo fueron Jordan Carrillo, Brian Gutiérrez o Efraín Álvarez, mismos que aún forman parte de la institución.

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🇲🇨 Comenzando el día en el gimnasio 💪🏼 pic.twitter.com/WHgtU9MHpu — CHIVAS (@Chivas) November 18, 2026

Sin embargo, la situación podría cambiar para el siguiente periodo de fichajes invernal, pues de acuerdo con el periodista Alex Ramirez Chivas no tiene pensado realizar fichajes bomba como ocurrió en su momento, pues Javier Mier y Alejandro Mozo tienen en mente otro tipo de transferencias.

Esta información se da en medio de los rumores que indican que el Guadalajara iría por elementos de la talla de Ali Ávila, Denzell García o Erik Lira. Y si bien estos jugadores no están totalmente descartados, se espera que Chivas no mueva demasiado dinero en este mercado de fichajes.

¿Qué posición desea reforzar Chivas para la siguiente temporada?

En medio de los rumores que indican que Chivas no será protagonista en el próximo mercado de fichajes, desde hace varias semanas se sabe que la directiva tendría en mente reforzar su aparato defensivo con un elemento de calidad, así como un hombre de área que sea un killer para el club.