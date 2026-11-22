En los últimos días surgió un rumor respecto a la posibilidad de que la Máquina de Cruz Azul rompa el mercado de transferencias con la llegada de Iker Fimbres, jugador mexicano de 21 años de edad que pertenece a los Rayados de Monterrey y que es un potencial futbolista de la Selección Mexicana.

Ante ello, diversos aficionados consideran que la posible llegada de Iker Fimbres a Cruz Azul sería para reemplazar a Erik Lira, quien tiene todo para abandonar el cuadro celeste ya sea por la oferta del Atlas o, bien, para emigrar a Europa; sin embargo, la situación no sería así.

¿A qué jugador reemplazaría Iker Fimbres en Cruz Azul?

Iker Fimbres es un mediocampista de contención natural, aunque también se puede desenvolver como interior en ciertos esquemas. Ante ello, Erik Lira no es el único jugador al que el mexicano podría reemplazar si es que se concreta su pase a Cruz Azul para el siguiente torneo.

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Ante ello, uno de los futbolistas que suenan para abandonar Cruz Azul, sin que nada sea oficial hasta ahora, es Luka Romero, quien durante este año jugó precisamente como segundo contención y como interior o extremo, posiciones a las que Iker Fimbres se podría adecuar a la perfección.

Además, vale decir que el reemplazo natural de Erik Lira en el centro del campo o, bien, como tercer contención, es Amaury García, quien dicho sea de paso fue fundamental en la última Liguilla con Cruz Azul, equipo que recientemente le renovó su contrato hasta el 2030.

¿Cuánto tendría que pagar Cruz Azul por Iker Fimbres?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor de Iker Fimbres es de 4.5 millones de euros, cantidad por demás accesible para un Cruz Azul que podría recibir entre 8 y 11 millones de dólares si es que consigue vender a Erik Lira una vez que termine la temporada.