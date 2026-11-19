Han pasado algunas horas desde que se estrenó oficialmente el GTA VI en muchas partes del mundo. Nueva Zelanda fue el primer país que presenció con creces esta llegada, por lo que posteriormente otros países, como México, tuvieron la oportunidad de presumir su lanzamiento.

Después de más de un día desde su lanzamiento, ya han surgido las primeras sensaciones del GTA VI, el juego más importante en la historia del Rockstar Games que, dicho sea de paso, habría invertido miles de millones en su producción con el objetivo de convertirlo en el mejor título de todos los tiempos.

¿Qué dicen los usuarios sobre la llegada del GTA VI?

Metacritic, plataforma que se dedica a recopilar las principales reseñas de los expertos y de medios especializados, menciona que el GTA VI consiguió 99 de 100 puntos en sus primeras horas de estreno, una calificación que supera lo esperado incluso por quienes trabajan en Rockstar Games.

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Este lugar puso al GTA VI en el primer lugar histórico junto a otros títulos como The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time, el cual se lanzó en el año 1998. Del mismo modo, la calificación se respalda por más de 100 análisis, lo cual habla del impacto que este videojuego ha tenido hasta ahora.

Cabe mencionar que este promedio se dio durante las primeras horas de su lanzamiento, por lo que el mismo podría cambiar una vez que se realicen las nuevas evaluaciones. No obstante, el GTA VI ya supera, en estos momentos, a otros títulos como Red Dead Redemption 2 y su antecesor, el GTA V.

¿Por qué la calificación del GTA VI aún puede bajar?

Es preciso mencionar que las calificaciones expuestas por Metacritic corresponden específicamente a medios especializados en reseñas, motivo por el cual la evaluación podría mejorar o empeorar una vez que se conozcan las calificaciones de jugadores y amantes del GTA VI.