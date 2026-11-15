Aún no conoce a su rival, pero América ya tendría “confirmadas” 2 BAJAS para los cuartos de final del Apertura 2026

El Club América alista armas para disputar el último juego de la temporada regular en donde enfrentará a los Tigres de la UANL, una prueba interesante considerando que el conjunto de la capital del país ya confirmó su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

En ese sentido, son muchas las probabilidades que América tiene en cuanto a rivales se refiere para los cuartos de final, aunque esto también depende del lugar en el que se ubique al final de la Jornada 17. Ahora bien, ¿qué bajas podría tener el club para esta llave?

Las bajas del América para los cuartos de final de ida del Apertura 2026

La primera gran baja que el Club América tendrá es la de Raphael Veiga, quien se encuentra en rehabilitación debido a una lesión y que seguramente ya no jugará con la institución, esto debido a que su préstamo desde el Palmeiras termina pronto y en Coapa no tienen en mente ficharlo definitivamente.

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Sin embargo, otro jugador que podría perderse los cuartos de final de ida del Apertura 2026 es nada más y nada menos que Kevin Álvarez, y lo anterior podría ser de tal forma si es que el lateral derecho mexicano recibe una tarjeta amarilla en el duelo entre Tigres y América.

Cabe mencionar que Kevin Álvarez ha disputado poco menos de 800 minutos a lo largo de la temporada con el América; sin embargo, en este tiempo el canterano de Pachuca ha recibido el tarjetón amarillo en los duelos ante Santos, Juárez, Xolos de Tijuana y la última frente a Pumas.

¿Qué jugador podría reemplazar a Kevin Álvarez si recibe una amarilla con América?

Si Kevin Álvarez es amonestado ante Tigres y no disputa el compromiso de ida de los cuartos de final del Apertura 2026, Guillermo Almada tendrá que mover sus fichas y, en dicha posición, podría aparecer Israel Reyes, aunque una opción más ofensiva podría ser Isaías Violante.