Los 5 partidos con mejor asistencia del Apertura 2025

Históricamente, cuando acaba un torneo de la Liga BBVA MX , es habitual que los partidos entre dos clubes que presumen una gran rivalidad o considerados 'Clásicos' sean los que presumen haber congregado la mayor cantidad de espectadores en la grada; sin embargo, en la última época, la estadística se ha concentrado en un solo estado: Nuevo León.

Te puede interesar: Hugo González levanta la mano para el próximo Mundial

De acuerdo con los registros oficiales de la liga, en los que se basa esta nota, las Jornadas 1 y 7 son las únicas en las que el duelo con la mejor entrada no le correspondió a los equipos regios. La razón es muy sencilla: se trata de las únicas dos fechas en las que tanto los Tigres como el Monterrey jugaron de visita. En ambos casos, las Chivas lideraron la estadística y, curiosamente, el primero fue ante la U de Nuevo León.

Resumen del partido: Tigres 3 -1 San Luis | Jornada 17 | Apertura 2025

Clásico Regio, el duelo más convocante

Aunque hay factores que juegan para que la tendencia esté tan marcada en favor de los Rayados y felinos —la remodelación del estadio Azteca, por ejemplo, o el éxito rotundo en la venta de abonos previa a cada temporada—, estas dos instituciones han ofrecido lo que el aficionado espera. La única diferencia, quizá, es que el 'Gigante de Acero' cuenta con un aforo más grande que el 'Volcán'.

A continuación, repasamos los cinco partidos en los que se contabilizaron más aficionados presentes en la tribuna durante la fase regular del Apertura 2025.

1. Monterrey vs América (50,910)

2. Monterrey vs Tigres (50,447)

3. Monterrey vs Pumas (47,706)

4. Monterrey vs Atlas (47,160)

5. Monterrey vs Santos (46,290)

Tigres siempre está

En cuestión de porcentaje de ocupación de butacas, el primer lugar es para los Tigres. Mientras La Pandilla solamente agotó su aforo (sin hueco alguno) en el duelo ante el América, los dirigidos por Guido Pizarro se presentaron a seis encuentros con lleno en el Universitario (41,615 personas).

Te puede interesar: Paulinho y todos los tricampeones de goleo de la Liga BBVA MX