Hugo González levanta la mano para el próximo Mundial

Después de imponerse 2-0 al América en el cierre de la fase regular del Apertura 2025, el portero del Toluca, Hugo González, abordó varios temas que conciernen a la portería y al líder general de la competencia, pero empezó por lo hecho ante el club que lo vio nacer como futbolista.

"Sí, había que ganar este partido, sabíamos de la importancia que tenía y creo que lo hicimos de manera contundente. Ahora, toca pensar en lo que viene. (Nos sentí) bastante bien, nos tocaron rivales que a lo mejor nos jugaban diferente, esto es lo que nos vamos a encontrar en la liguilla y creo que el equipo está pensando que tiene con qué para hacerlo bien", dijo.

Te puede interesar: André Jardine no estaría tan contento con esta noticia que recibió de cara a la Liguilla: afectaría mucho al América

Resumen del partido: Tigres 3 -1 San Luis | Jornada 17 | Apertura 2025

González tiene claro su objetivo

Después de un certamen en el que confirmó que tiene nivel para defender el arco del equipo con mejor desempeño en la Liga BBVA MX , el arquero de 35 años de edad reiteró su deseo de ser considerado por Javier Aguirre para la Selección Mexicana, que se encuentra a pocos meses de disputar la Copa del Mundo del 2026.

"Sí, lo he comentado varias veces, siempre que esté abierta la posibilidad, voy a seguir luchando hasta el final y, con partidos como estos, es donde se levanta la mano para poder ir a la Selección", apuntó.

A lo largo de las 17 fechas, Hugo apareció 10 veces de inicio y su compañero, Luis García Palomera, lo hizo en siete ocasiones. Cuando se le preguntó a González sobre lo que saben de la titularidad para la fase final, se dio la responsabilidad a su experimentado director técnico.

"Estábamos jugando dos y dos (partidos cada uno), ahora ya no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ya será decisión del 'Turco' (Antonio Mohamed) nosotros hicimos nuestro trabajo y los dos lo hicimos bastante bien. Ahora, a pensar en la liguilla", señaló.

Hugo confía en sus compañeros

Con la Fecha FIFA de noviembre y la semana del Play In por delante, serán casi tres semanas de inactividad oficial para el conjunto mexiquense y esto genera conversación; sin embargo, el cancerbero escarlata optó por mantenerse sensato y apeló al historial reciente.

"Ya demostró el equipo del torneo pasado que no le afecta tanto, así que esperemos seguir por esa línea, mantenernos concentrados en lo que viene y trabajaremos esa parte para que no nos afecte, volviendo, creo que son 20 días o no sé cuánto tiempo, pero trabajaremos a tope”, aseguró.

Te puede interesar: No todo está perdido: América tiene esta ENORME ventaja sobre Rayados de Monterrey en los cuartos de final