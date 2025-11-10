Paulinho y todos los tricampeones de goleo de la Liga BBVA MX

Después de consagrarse, junto a Armando González y a João Pedro, como el máximo anotador del Apertura 2025, el delantero del Toluca, Paulinho, se convirtió en tricampeón goleador de la Liga BBVA MX , una hazaña que muy pocos han conseguido en la historia del futbol mexicano.

Te puede interesar: ¿Cómo le fue al América contra los equipos que calificaron directo?

La lista de jugadores que han celebrado tres campeonatos de goleo en nuestro país es de por sí reducida; sin embargo, si se busca a quienes lograron en torneos consecutivos, no quedan más que seis nombres, incluido el del actual '26' del conjunto escarlata.

Resumen del partido: Tigres 3 -1 San Luis | Jornada 17 | Apertura 2025

Repasamos a los poseedores de dicha hazaña desde 1943, año en el que se profesionalizó el balompié azteca

Adalberto López

El 'Dumbo' es considerado, hasta la fecha, uno de los mejores delanteros mexicanos de la historia. Durante su paso por León, equipo con el que forjo gran parte de su historia, dominó el rubro anotador en las temporadas 1946-1947 (33 goles), 1947-1948 (36 goles) y 1948-1949 (28 goles). El único que lo hizo antes de la era de las liguillas.

Enrique Borja

Aunque surgió de los Pumas y ahí se robó el reflector, vivió sus días más productivos con la camiseta del América. En las temporadas 1970-1971, 1971-1972 y 1972-1973, marcó 20, 26 y 24 tantos, respectivamente. En gran parte de ellos, el chileno Carlos Reinoso fue fundamental.

Cabinho

El máximo goleador de la historia del futbol mexicano y, probablemente, el mejor extranjero que lo ha pisado. Éste lo llevó a otro nivel. Entre la campaña 1975-1976 (su segunda en México) y la 1981-1982, se adjudicó todos los cetros de goleo —siete de los ocho que conquistó—. 29, 34, 33, 26, 30, 29 y 32 anotaciones. ¿Lo más especial? En la 78-79, lo hizo empatado con su compañero de equipo, Hugo Sánchez. ¿Lo más increíble? Los primeros cuatro fueron con la camiseta de los Pumas y los siguientes tres, con la del Atlante.

Carlos Hermosillo

De 1993 a 1996, Carlos Hermosillo logró todos los títulos de goleo. 27, 35 y 26 dianas, de forma respectiva, todas con la camiseta del Cruz Azul. El último tricampeón de goleo de la era de los torneos largos.

Hasta que apareció Paulinho

Christian Benítez

Ya había sido campeón goleador con Santos Laguna, pero enfundado en la casaca del América, lo fue tres veces en fila: Clausura 2012 (14 goles), Apertura 2012 (11 goles) y Clausura 2013 (12 goles). Después de él, ninguno hasta Paulinho.

Paulinho

El único que lo consiguió en sus primeros tres torneos en nuestro país. El portugués llegó para el Apertura 2024 y, de inmediato, mostró su nivel: 13 goles. En el Clausura 2025, celebró 12 y repitió esta cifra en el Apertura 2025. ¿Podrá ir por un tetracampeonato de goleo?

Te puede interesar: ¿El heredero de Cardozo? Esto dijo Paulinho tras quedar tricampeón de goleo