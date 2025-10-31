La afición de Pumas EXPLOTA contra Aaron Ramsey: “Solo vino a robar”

Este viernes 31 de octubre del 2025, fuentes cercanas a TV Azteca Deportes, han podido confirmar que de mutuo acuerdo, el conjunto de Pumas y el atacante Aaron Ramsey han decidido rescindir el contrato, rompiendo así el vínculo que los unía.

Al darse a conocer la noticia, los aficionados de Pumas explotaron en las redes sociales pues el futbolista solo estuvo menos de cuatro meses en el club y no cumplió con las expectativas que tenían sus fans.

Presentación de Aaron Ramsey | Del Arsenal y Juventus a C.U.

Afición de Pumas explota con Aaron Ramsey

La afición de los universitarios no tardó en hacerse presente en las redes y dar a conocer su enojo. Diferentes aficionados señalaron que nunca hizo nada en el equipo, que fue un mal fichaje, que parece que todo es pretexto del futbolista, que vino a pasear y hasta que le terminó robando al club.

Algunos de los comentarios que se alcanzan a leer en redes son:



"Que te han echo pumas!"

"Porque traen a jugadores que ya no tienen que ofrecer, no aparto nada al equipo nada"

Tremendo pecho frío

Jajaja ni aportó nada al equipo

NO APORTO NADA, LAMENTO LO QUE LE PASO A SU PERRITO, PERO EL TAMBIÉN VINO A ROBAR.

Para lo que sirvió. No pasa nada.

"Solo busco un pretexto para irse"

"Solo paso de turista"

"Qué tal si lo del perro no es cierto y fue puro pretexto..."

Los números que deja Aaron Ramsey con Pumas

Aaron Ramsey, llegó a Pumas en julio con una lesión que lo dejo fuera por varias semanas, pero despertó la ilusión de los aficionados universitarios por la calidad que tenía y por los equipos en los que había jugado.

Ramsey se va del equipo luego de que solo disputo seis encuentros, tres como titular con el equipo. Logró marcar solo un gol y una tarjeta amarilla.