Aficionados de Rayados no quieren que se vaya este futbolista

Ante la posible salida de Sergio Canales de los Rayados al terminar este torneo, algunos aficionados acudieron a pedirle que se quede en el equipo, ya que es considerado como el último gran ídolo del club.

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Sin embargo, todo se perfila a que no se extenderá la permanencia del futbolista español en Monterrey después de la pésima temporada que tuvieron en este 2026, en la que quedaron eliminado prematuramente en la LIGA BBVA MX y en la Concacaf Champions Cup.

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La afición de Rayados ¿se despide del Mago?

A pesar de que el “Mago” estaría viviendo sus últimos minutos como parte de la “Pandilla”, una serie de seguidores del equipo regiomontano acudieron afuera del entrenamiento de este 22 de abril para dedicarle unas emotivas palabras.

“Te voy a extrañar, siempre te voy a llevar en mi corazón si te llegas a ir, pero si te llegas a quedar será lo mejor, somos los más fieles Canales”, fueron las palabras que le dijeron los aficionados en un video que circula en redes sociales.

El español atendió a este grupo de fanáticos que le pidieron las que serían las últimas fotografías y autógrafos como jugador de los Rayados.

“Sabes que eres lo mejor de todo, te deseo suerte en todo, y siempre te llevo en el corazón, siempre fuiste de los más humildes y siempre se para, eres un amor de persona y un gran jugador”, se escucha en el video.

El futuro de Canales

El “Mago” no tuvo minutos en la victoria del Monterrey ante el Puebla que se disputó este martes en el Estadio BBVA debido a problemas físicos, y está en duda para la última fecha en la que enfrentarán a Santos Laguna como visitantes, ya sin nada en juego.

El ex de Real Betis llegó a Monterrey como refuerzo bomba para el Apertura 2023, con el objetivo de comandar una vasta plantilla que buscaría el título de la Liga BBVA MX. Sin embargo, ese objetivo poco a poco se fue por la borda, ya que a casi 3 años de ello se iría por la puerta de atrás, sin campeonato y sin Liguilla en este Clausura 2026.

Diferentes medios apuntan a que Canales regresará al futbol español, pero no al Real Betis, sino al Racing, hecho que le podría costar una baja salarial considerable de casi el 80 por ciento de lo que percibe con Rayados, ya que está en el ocaso de su carrera con 35 años.

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